Hokejisti Banskej Bystrice budú mať nového majiteľa, klub získajú bývalí hráči

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ešte v máji by malo prísť k zmene vlastníka extraligového hokejového klubu HC '05 Banská Bystrica . Aktuálny majoritný vlastník Juraj Koval stojí na čele klubu od jeho vzniku v roku 2005, predáva ho teda po 16 rokoch.Ako informuje klub na svojom webe, majiteľmi sa stanú bývalí hokejisti z Banskej Bystrice, ktorí práve v tomto klube hokejovo vyrástli. To má fanúšikov "baranov" uistiť, že po predaji klubu mesto spod Urpína nepríde o najvyššiu domácu hokejovú súťaž."Procesu zmeny majiteľa HC '05 predchádzali viaceré rokovania súčasných akcionárov so záujemcami o kúpu vlastníckych podielov, nielen o podmienkach predaja klubu "baranov", ale najmä vízie jeho ďalšieho rozvoja. Už na začiatku mája došlo k podpisu memoranda, na základe ktorého začal časovo náročnejší právny proces prevzatia celej spoločnosti," referuje web hc05.sk.Hokejisti Banskej Bystrice v minulosti trikrát získali slovenský titul, v sezóne 2020/2021 však v základnej časti obsadili 10. priečku a v predkole play-off vypadli s Trenčínom."Dobrou správou pre fanúšikov bystrického hokeja je, že práce na komplexnej rekonštrukcii zimného štadióna postupujú podľa plánu. Znamená to, že v priebehu ďalšej sezóny budú môcť zápasy sledovať z hľadiska novozrekonštruovaného zimného štadióna. Obe vynovené haly budú naozaj športovým stánkom 21. storočia a bude tu viacero možností vychutnať si vynikajúce výkony domácich hráčov v napínavých súbojoch najvyššej súťaže. Vedenie mesta už rokovalo s budúcimi majiteľmi hokejového klubu a na spoločnom stretnutí deklarovali spoločnú ambíciu prilákať na banskobystrický hokej čo najväčší počet divákov. HC '05 tak bude pokračovať v dlhoročnej hokejovej tradícii v Banskej Bystrici s novými majiteľmi vo vynovenom štadióne. Po zavŕšení predaja klubu sa predstaví manažment HC '05 verejnosti i médiám, ale predovšetkým fanúšikom," uvádza správa na webe hokejového klubu z Banskej Bystrice.