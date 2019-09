Hokejisti Banskej Bystrice po predĺžení prehrali s Miškovcom

Na snímke fanúšikovia Banskej Bystrice, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HC'05 iClinic Banská Bystrica - DVTK Jégesmedvék Miškovec 2:3 pp (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 32. Fafrák (Tamáši, Nemčík), 33. Hickmott (Southorn, Jääskeläinen) – 27. Beauvillier (Ross, Dudás), Magosi (D. Kiss), 62. Harrison (Beach, Ross). Rozhodovali: Štefik, Stano - D. Konc, J. Konc, vylúčenia: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2086 divákov.



Banská Bystrica: Beskorowany – Biro, Mihálik, J. Brejčák, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Lamper, A. Šťastný, Jääskeläinen - Hickmott, Wahl, Šoltés – Fafrák, Tamáši, Bartánus – Róth, Gabor, Kabáč



DVTK Miškovec: Rajna – Dudás, Ross, Vandane, Göz, D. Kiss, Láda, Vojtkó – Reszegh, Vas, Rodman – Beach, Galanisz, Magosi – Beauviller, Harrison, Ritó – P. Kiss

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice prehrali v utorok v predohrávke 13. kola Tipsport Ligy 2019/2020 na domácom ľade s maďarským DVTK Jégesmedvék Miškovec 2:3 po predĺžení. DVTK sa dostal na čelo tabuľky, na konte má po šiestich zápasoch 12 bodov.V prvej tretine si vyloženejšie šance vypracovali hostia. Do vedenia mohli ísť už v tretej minúte, ale pri pravej žrdi sa ani na dvakrát nepresadil Beach. Domáci pohrozili paradoxne v oslabení, po chybnej rozohrávke súpera sa ocitol v šanci pred odkrytou bránkou Gabor, no puk do nej nedostal. Na opačnej strane opäť hrozil Beach, no nevyužil chybu Nemčíka, keď z kruhu voľný zakončoval z prvej iba do gólmana Beskorowanyho. Ten sa musel mať na pozore aj po štipľavej strele Magosiho z hornej časti kruhu, puk i so šťastím neskončil za čiarou. Bystričania mohli ísť vzápätí do vedenia, lenže zblízka neuspel z dorážky mladý Fafrák. Miškovec mal ďalšiu príležitosť po šikovnej strele Galanisza, ale mieril vedľa. Pred prestávkou hrali 'barani' presilovku a v nej z medzikružia dobre strieľal Southorn a neskôr z dvoch metrov Hickmott, brankára Rajnu obaja nepokorili.V strednom dejstve bol nebezpečný teč útočníka HC '05 Šťastného, na opačnej strane sa nepresadil voľný Reszegh. Podarilo sa to až jeho spoluhráčovi Beauvillierovi, dostal sa do úniku a pretavil ho rutinérsky do gólu na 0:1. Úradujúci slovenský majster mal potom tlak v presilovke, ale nevyrovnal a pykal. Nahodený puk D. Kissom od modrej sa odrazil od nohy Magosiho za prekvapeného Beskorowanyho – 0:2. Domáci zdvihli hlavy po úspešnom dravom prieniku mladého Fafráka, puk tentoraz smeroval do bránky od korčule obrancu hostí – 1:2. Uplynula necelá minúta a bolo 2:2. V presilovke prestrelil Rajnu z pravej strany Hickmott. Do vedenia potom mohli ísť hráči Miškovca, ale voľný Beach opäť raz mieril len do Beskorowanyho.V tretej tretine mali Banskobystričania drvivú prevahu i šance. Ocitli sa v nich Mihálik, Šťastný, Lamper a najmä Bartánus po akcii aktívneho Fafráka, ale Rajna podržal svoj tím, ktorý prišiel pod Urpín v oklieštenej zostave iba s tromi kompletnými formáciami. Napriek tomu ešte hrozil. V 50. minúte mali veľké príležitosti Beauvillier a Harrison zblízka a Beskorowany musel byť ostražitý aj po koncovke Dudása z kruhu. Následne 'barani' nevyužili presilovku a po nej mal dve možnosti na druhý gól Fafrák. Najprv to skúšal z medzikružia a neskôr z pravej strany, no neskóroval. Tesne pred koncom natiahol Rajnu dobrou strelou Šťastný, ale nemenil stav, takže duel dospel do predĺženia. V ňom najprv nevyužil šancu Rodman sám pred Beskorowanym, no napokon ho to nemrzelo, pretože po strele Beacha úspešne puk tečoval Harrison – 2:3.