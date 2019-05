Hokejisti ČR si na Rusov veria, Vrána varuje pred Ovečkinom

Na snímke vpravo Jakub Vrána (Česko) sa teší z gólu, vľavo spoluhráč Filip Hronek v zápase základnej B-skupiny Česko - Švédsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Predpokladné zostavy:



Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Barabanov, Andronov, Kovaľčuk - Telegin



Česko: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, Sklenička, Musil – Voráček, Simon, Frolík – Vrána, Chytil, Palát – Řepík, Kovář, Kubalík – Jaškin, T. Zohorna, H. Zohorna

Bratislava 13. mája (TASR) - Pondelkový program v bratislavskej B-skupine hokejových MS ponúkne pútavý šláger medzi Ruskom a Českom, teda dvoma tímami, ktoré úspešne vykročili do turnaja a po dvoch zápasoch majú na konte plný počet bodov. Nabitejšia súpiska mierne favorizuje zbornú, ktorá zdolala súpera pred týždňom na Carlson Hockey Games v Brne 4:1.Zverenci trénera Iľju Vorobjova odštartovali šampionát triumfom 5:2 nad Nórskom, v nedeľu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu rozdrvili Rakúšanov 5:0.vyslovil sa ruský obranca Nikita Zadorov, ktorý sa pripojil k reprezentácii pred nedeľným súbojom.Obe mužstvá sa stretli na MS aj vlani v Kodani, kde Česi zvíťazili 4:3 po predĺžení. Tento rok ale majú Rusi v kádri ešte zvučnejšie mená, súpiska na čele s Alexandrom Ovečkinom, Jevgenijom Kuznecovom, Jevgenijom Malkinom, Nikitom Kučerovom či kapitánom Iľjom Kovaľčukom vzbudzuje rešpekt. V úvode MS má strelecký apetít krídelník Floridy Jevgenij Dadonov, ktorý strelil v oboch zápasoch po dva góly.povedal útočník Washingtonu Jakub Vrána, ktorý si na turnaji zatiaľ pripísal tri body (2+1). Z klubu sa dobre pozná s Ovečkinom, Kuznecovom i obrancom Dmitrijom Orlovom. V profilige vychýrený kanonier Ovečkin na prebiehajúcich MS zatiaľ gólovo mlčí, počítajúc aj nevydarený šampionát v roku 2011 si v Bratislave nepripísal v siedmich zápasoch ešte ani bod.uviedol Vrána na adresu kapitána Capitals.Tím trénera Miloša Říhu takisto vstúpil do MS 2019 úspešne, ani samotní českí fanúšikovia či hokejoví experti nečakali až také kvalitné výkony, aké zatiaľ predvádzajú Česi v Bratislave. V úvodnom ťaháku dokázali zdolať Švédov 5:2 a následne prevalcovali Nórov 7:2. Úvod šampionátu zastihol v skvelej forme obrancu Filipa Hroneka, ktorý dal už dva góly a pri ďalších troch asistoval. Darí sa aj Michaelovi Frolíkovi (3+1), Dominikovi Kubalíkovi (2+3) a kapitánovi Jakubovi Voráčkovi (0+4). Čechov na MS čerstvo posilnil brankár Colorada Pavel Francouz, ktorý v nedeľu prvýkrát trénoval s reprezentáciou v dejisku MS, v pondelok však bude chytať Patrik Bartošák, pričom chrbát mu bude kryť Šimon Hrubec.vyjadril sa pre iDnes.cz tréner brankárov Zdeněk Orct. Do zápasu nezasiahne ani center Dallasu Radek Faksa, ktorý len v pondelok priletí na Slovensko.