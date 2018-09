Hokejisti Košíc túžia po návrate na vrchol, skorý koniec už nechcú

Roman Šimíček, archívne foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. septembra (TASR) - S viacerými zmenami v kádri a ambíciou odčiniť dve nedávne štvrťfinálové vypadnutia v Tipsport Lige vstúpia do novej sezóny hokejisti HC Košice. Rovnocenná trénerská dvojica Roman Šimíček - Marcel Šimurda si uvedomuje očakávania náročných fanúšikov, ktorí chcú vidieť svoj tím na najvyšších priečkach. Už úvod zrejme poslednej sezóny kapitána Ladislava Nagya napovie do možností pozmeneného kádra s viacerými legionármi.Košičania majú za sebou osem prípravných zápasov, z ktorých vyhrali polovicu a ich prípravné obdobie vyvrcholilo 5. miestom na Tatranskom pohári. Po dlhšom období bez zápasu nastúpia v ostrom ligovom štarte na domácom ľade proti Zvolenu.uviedol tréner Roman Šimíček pre TASR.Trénerský tandem doplnený o asistenta Petra Bartoša má k dispozícii viacero nových hráčov, ktorí posilnili tím po predošlej sezóne. Do kádra pribudli obrancovia Klemen Pretnar, Jammie McDowell či útočníci Evan Brophey, Tomáš Netík i Marcel Haščák. Fanúšikovia veria v atraktívny herný prejav a ofenzívne poňatie hry, ktoré sa aj vzhľadom na posily dá očakávať.poznamenal Šimíček.V kádri figuruje až 9 legionárov, od ktorých sa bude očakávať, že dostanú tím na vrchné priečky tabuľky. Novinkou v klube je spolupráca s prvoligovým Humenným, ktorej výsledkom bude pohyb hráčov medzi oboma klubmi.Košický tím skončil v uplynulých dvoch sezónach už vo štvrťfinále, na čo nároční fanúšikovia dlho neboli zvyknutí. Aj tentoraz patrí medzi adeptov na čelné priečky tabuľky a do tretice sa nechce porúčať už po prvom kole play off. Trénerský štáb si uvedomuje vysoké ambície priaznivcov túžiacich po návrate na vrchol.uviedol Roman Šimíček.Okrem spomínaných posíl sa pozornosť sústredí aj na kapitána Ladislava Nagya. Ten dlhšie váhal s pokračovaním v kariére, napokon sa však aj vplyvom rodiny nechal presvedčiť na poslednú sezónu. Rád by ju uzavrel ako držiteľ Pohára Vladimíra Dzurillu.poznamenal Nagy.