Hokejisti Plzne zdolali HC'05 Banskú Bystricu až po predĺžení

Na snímke sprava Róbert Varga (Banská Bystrica), Jan Matiášek (Plzeň) počas zápasu 6. kola Ligy majstrov HC'05 Banská Bystrica - HC Plzeň (ČR). Banská Bystrica, 17. októbra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

HC'05 B. Bystrica - HC Plzeň 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0, -0:1)



Góly: 29. Török (Higgs), 40. Ďatelinka (Sýkora, Asselin) - 10. Kodýtek (Pulpán), 30. Eret (Kvasnička), 63. Kodýtek (Kaňák). Rozhodovali Nikolič (Rak.), P. Stano - Výleta, Šefčík, vylúčení 6:7, navyše Sellect - J. Kindl 5+DKZ za hrubosť, presilovky 1:1, v oslabení 0:0, 1832 divákov.



HC'05 B. Bystrica: Baroš - Košecký, Kupec, Kubka, Dlapka, Petrinec, Ďatelinka - Gabor, Češík, Kabáč - Török, Higgs, Sýkora - Asselin, Faille, Selleck - Giľák, Buc, Varga



HC Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, Vráblik, Kaňák - Pour, Preisinger, Straka - V. Němec, Roubal, D. Kindl - Kantner, Kodýtek, Stach - Eret, Matiášek





Konečná tabuľka H-skupiny:



1. HC Škoda Plzeň 6 5 1 0 0 25:14 17



2. HC Lugano 6 3 0 0 3 13:12 9



3. JYP Jyväskylä 6 2 0 0 4 16:14 6



4. HC 05 B. Bystrica 6 1 0 1 4 13:27 5



Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - V záverečnom zápase hokejovej Ligy majstrov H-skupiny boli na banskobystrickom ľade úspešnejší hostia z HC Plzeň, ktorí zdolali HC'05 Banskú Bystricu po predĺžení 3:2. Výsledok konečné postavenie oboch mužstiev už neovplyvnil, Plzenčania v skupine zvíťazili, spolu s HC Lugano postúpili do ďalšej fázy, Banskobystričania obsadili posledné 4. miesto.Prvú tretinu poznamenalo úsilie na oboch stranách, ktoré pramenilo aj z postavenia v tabuľke. Domáci odsúdení už vopred na posledné 4. miesto túžili po víťazstve nad tímom, ktorý ovládol skupinu a bez problémov postúpil. Plzni imponovalo prvé miesto s maximálnym počtom bodov, potrebovali už len zdolať "baranov". Po prvej tretine boli bližšie k cieľu hostia, strelili gól, mali viac šancí a mohli vyhrávať aj výraznejšie. V 9. min spálil tutovku v presilovke Němec, v 10. min po skončení oslabenia premenila nájazd dvojica Kodýtek s nahrávajúcim Pulpánom a v 17. min nepremenil Pour trestné strieľanie po faule Ďatelinku. Domáci nevyťažili gól zo šance Higgsa v 12. min, predtým z príležitosti Sýkoru, inak sa pred bránku dostávali len zriedka. Druhú tretinu poznačili viaceré nepresnosti aj preto, že tréneri siahli po viacerých zmenách v zostavách. V 25. min v oslabení Kabáč i Ďatelinka mohli využiť bezradnosť Plzne v útoku, vyrovnať sa však domácim predsa len podarilo v 29. min po presnej strele Töröka z uhla ponad plece Milčakova. O 54 sekúnd neskôr Eret zblízka opäť posunul hostí do vedenia a na ľade sa začalo aj iskriť. V závere tretiny sa pobili Sellect a J. Kindl, aj zhodili rukavice a v nervóznej atmosfére najskôr Asselin trafil žŕdku a sekundu pred sirénou Ďatelinka po strele Sýkoru a potvrdení od videorozhodcu vyrovnal. V tretej tretine najskôr Varga v 44. min nepremenil šancu, rovnako aj Asselin v 56. min a Gabor o minútu neskôr. Rozuzlenie prinieslo až 5-minútové predĺženie troch na troch počas presilovky hostí, keď sa v 63. min trafil do siete Kodýtek.