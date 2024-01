Hokejisti Popradu dvakrát triumfovali a upevnili si pozíciu v tabuľke, tréner Stavjaňa je novým rekordérom extraligy

Tri dôležité body pre Poprad

Rekord v počte odkoučovaných zápasov

15.1.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Popradu zvíťazili tesne 2:1 nad hráčmi Michaloviec v nedeľňajšom súboji 36. kola slovenskej extraligy a upevnili si druhú priečku v dvanásťčlennej tabuľke. „Kamzíci" na vedúcu Spišskú Novú Ves strácajú deväť bodov, Spišiaci triumfovali v Trenčíne 3:2 po predĺžení.Tretí sú priebežne Košičania, ktorí si na vlastnom ľade poradili so Zvolenčanmi 4:0 a pripísali si tretí triumf bez prerušenia. Prestrelka pod Urpínom priniesla víťazstvo Slovana Bratislava nad Banskou Bystricou 7:5. Novozámčania doma podľahli Liptákom 0:3 a Humečania doma zdolali tím Nitry 4:1.Na dne hodnotenia sú stále hráči Humenného, na Nové Zámky strácajú šesť bodov. Popradčania v tomto týždni získali šesť bodov, keďže v piatok triumfovali na Liptove 4:1.„Tvrdá práca vyústila do zisku šiestich bodov, za čo sme vďační. Chlapci odviedli výbornú prácu," komentoval Ján Šimko ako asistent trénera v HK Poprad a k nedeľňajšiemu domácemu triumfu poznamenal: „Úvod bol vyrovnaný a čakalo sa, kto na koho vybehne. Po prvom góle sme prevzali iniciatívu, mali sme viac šancí. Pomohla nám presilovka, kde sme dali gól na 2:0. V tretej tretine sme mali niekoľko prečíslení, ktoré skončili na ich brankárovi. Následne sme si skomplikovali život, išli sme do troch za vyhodenie puku, čo nás pribrzdilo. Aj keď súper túto situáciu nevyužil, uspel v následnej hre bez brankára a tlačil nás do konca. Napokon sme to obetavosťou a dobrou hrou v našom pásme uhrali a získali dôležité tri body.“Zemplínčania v nedeľu prehrali štvrtýkrát z ostatných siedmich zápasov. „Na zápas sme sa pripravovali veľmi zodpovedne, ale hneď na začiatku prišlo zranenie Cibáka, čo ovplyvnilo zápas, do konca sme hrali na päť bekov. Už toho mali chalani dosť. Prvá tretina bola opatrná, čakali sme veľký tlak Popradu. V druhej tretine nás Poprad zatlačil, nestíhali sme striedať obrancov, stratili sme veľa síl, ktoré nám možno chýbali v závere. Dostali sme dva góly, jeden hneď po buly a druhý v presilovke. Do tretej tretiny sme šli s cieľom vyrovnať, otvorili sme hru, Poprad mal dosť prečíslení, ale neskôr pri našej presilovke 5 na 3 sme spravili nezmyselný faul. Nakoniec sme dali gól, mali sme dosť času na vyrovnanie. Naša elitná formácia strávila dve minúty na ľade a hralo sa okolo popradskej bránky, ale puk sme tam nedokázali dostať," uviedol po súboji hosťujúci asistent trénera Marek Kolba.Od nedele má slovenská hokejová extraliga nového rekordéra medzi trénermi v počte odkoučovaných zápasov. Čech Antonín Stavjaňa absolvoval už 883. duel v najvyššej slovenskej súťaži a na čele tejto štatistiky sa odpútal od Milana Jančušku