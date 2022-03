Hokejisti Slovana Bratislava postúpili ako prví do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. Na ľade Prešova zvíťazili 2:0 a do najlepšej štvorky sa tak dostali bez prehry vo štvrťfinále. Svojho súpera v boji o finále najvyššej slovenskej súťaže spoznajú v najbližších dňoch.



O všetkom sa rozhodlo v druhej tretine, v nej sa hostia dostali do tempa po dvoch presilových hrách v rýchlom slede. V brejku sa najskôr presadil Tomáš Zigo a následne "belasí" zvýšil na konečných 2:0 ešte pred uplynutím druhej tretiny, keď skóroval Brant Harris.

HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)



Góly: 29. Zigo (Kytnár, Gachulinec), 38. Harris (Sersen, Takáč). Rozhodovali: J. Konc ml., Jobbágy – Ordzovenský, Jurčiak, vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 2023 divákov.



Prešov: Petrík (8. Adamko, 12. Petrík) - Růžička, Glazkov, F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Bakala - Welychka, Čacho, Michnáč - Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Valent, Sýkora, - Lalík, V. Fekiač, Žilka

Slovan: Windsor - Breton, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Šotek - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Zigo, Kytnár, Matoušek - Belluš, Bezák, Chalupa

/konečný stav série: 0:4 - Slovan postúpil do semifinále/

Hneď na začiatku stretnutia sa do presilovky po faule Čacha dostali hostia, no nevytvorili si väčšiu príležitosť. To isté platilo o domácom mužstve. Už vo ôsmej minúte došlo vo východoslovenskom tíme k striedaniu brankárov. Petrík mal problémy s lapačkou a tak ho na približne štyri minúty nahradil Adamko. Ten počas svojho krátkeho pobytu na ľade zlikvidoval prvú vážnu gólovú šancu duelu, keď vychytal dorážku po strele Goliana.



V úvodných sekundách druhej dvadsaťminútovky boli aktívnejší hostia. Ako prví však pohrozili domáci, keď sa puk, o ktorom si Windsor myslel, že ho drží v lapačke, dostal najprv k Michnáčovi a následne Čachovi, z ktorých však ani jeden šancu nepremenil. Krátko na to si "belasí" zahrali dve presilovky v rýchlom slede a dvakrát opečiatkovali konštrukciu Petríkovej bránky. Prvý gól nakoniec padol z protiútoku. Brejk hostí sa začal po nevydarenom pase domácich, gól padol po prudkej strele Ziga ponad vyrážačku domáceho brankára. Prešov sa dostal k prvej presilovke v 33. minúte, keď si išiel odsedieť dve minúty Maier za podrazenie. V jej závere mal šancu opäť Sýkora a o chvíľu neskôr jeho spoluhráč Ljalka. Aj tieto zaváhania Bratislavčania potrestali. Najprv síce zblízka v 18. minúte nepremenil Belluš, no po následnom vhadzovaní v útočnom pásme si puk vymenili Sersen s Takáčaom a strieľanú nahrávku pred bránku poslal do siete Harris. Kanadský legionár sa postaral o krušné chvíle aj v záverečných sekundách, keď založil útok z nedôslednej rozohrávky Prešova.



Už v 46. minúte mohol postup svojho tímu spečatiť Takáč, pri jeho samostatnom nájazde, do ktorého ho vysunul Sersen, sa však blysol Petrík. O šesť minút mohol na opačnej strane streliť kontaktný gól znova Sýkora, ani kanadský brankár Windsor sa však nedal zahanbiť a zákrokom lapačkou si udržal čisté konto. K skórovaniu domácim nepomohol ani oddychový čas, ktorý si kormidelník Bokroš vzal 60 sekúnd pred záverečnou sirénou, a ani následná hra bez brankára.