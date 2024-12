Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Lotyšmi, obhájili prvenstvo na domácom Vianočnom Kaufland Cupe

Slovenskí hokejisti obhájili prvenstvo na domácom Vianočnom Kaufland Cupe. V piatkovom zápase v Poprade zdolali Lotyšov 2:1, triumf zaradili gólmi Šimon Petráš a Jakub Minárik. Na tradičnom podujatí tak zvíťazili aj tretíkrát a majú na ňom stopercentnú bilanciu, keď sa tešili vo všetkých šiestich dueloch.



Turnaj na Zimnom štadióne v Poprade slúžil tímu trénera Craiga Ramsayho ako príprava pred MS, ktoré sa uskutočnia vo Švédsku a Dánsku od 9. do 25. mája. Na druhom mieste v tabuľke skončili Lotyši, ktorí vo vzájomnom stretnutí zdolali Nórsko 3:0.



Slováci sa predtým predstavili na novembrovom Nemeckom pohári a po ôsmich rokoch ho vyhrali, keď pokorili okrem domácej reprezentácie aj Dánsko a Rakúsko.



Vianočný Kaufland Cup 2024:

SLOVENSKO – Lotyšsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 15. Petráš, 56. Minárik (Gríger, Koch) – 37. Batna (Dzierkals, Andžans). Rozhodcovia: Stano, Snášel ml. - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4233 divákov (vypredané).



SLOVENSKO: Škorvánek – Mudrák, Žiak, Petrovický, Koch, Turan, Gajdoš, Bačik, Golian – Lantoši, Tamáši, Takáč – Buček, Gríger, Minárik – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna – Petráš, Roman, Lukošik



Lotyšsko: Vitols – Komuls, Rubins, Kalkis, Bindulis, Smons, Sejejs, Andžans, Fenenko – Krastenbergs, Batna, Dzierkals – Tralmaks, Egle, Ravinskis – Veckaktins, Smirnovs, Golovkovs – Bukarts, Dukurs, Cjunskis – Purmalis

Slováci mali lepší vstup do zápasu, ale strely Takáča a aj Turana zneškodnil Vitols. Postupne sa dostali do ofenzívy aj Lotyši, no Škorvánek s ich zakončeniami nemal problém. V polovici prvej tretiny nevyšla rozohrávka obrancovi Kalkisovi, keď našiel medzi kruhmi voľného Grígera. Ten však ešte hľadal svojich spoluhráčov, no Minárik nedokázal pretlačiť puk do siete. V 15. minúte už Slováci skórovali, Petrášova strela prepadla Vitolsovi cez lapačku do brány. Krátko na to Sukeľ našiel spoza brány Kudrnu, ale ten vo veľkej šanci neuspel. Pred prestávkou mohol vyrovnať Ravinskis, no trafil žŕdku.



V úvode druhej časti dvakrát zahrozil Batna, ale Škorvánek podržal svoj tím. Slováci odpovedali tlakom v útočnom pásme, Buček a Kudrna však nepridali druhý gól. V 28. minúte prešiel ľahko cez obranu Rubins a na druhej strane si vytvoril streleckú príležitosť Faško-Rudáš, no ani jeden sa nedokázal presadiť. Veckaktins v polovici duelu spálil veľkú šancu na prvý gól Lotyšov, ktorí však pridali a o chvíľu bol sám pred bránou Cjunskis, ale ani on nevyrovnal. Potom sa opäť pripomenul Veckaktins, Škorvánek však držal opäť dobre zasiahol. V 37. minúte Dzierkals našiel voľného Batnu, ktorý z otočky bekhendom už upravil na 1:1. Pobaltský tím mohol krátko na to výsledok preklopiť na svoju stranu, Purmalis sa dostal do samostatného úniku, no opäť sa vyznamenal slovenský brankár.



Na začiatku tretieho dejstva pálil aktívny Buček, Vitols držal nerozhodný výsledok. Zverenci Ramsayho dostali presilovku, ale v krátkom slede za sebou sa neujali zakončenia Takáča, Grígera ani Petráša. Lotyši sa na druhej strane už tešili z využitia početnej výhody, Batna však trafil konštrukciu bránky. V ďalších minútach diváci sledovali boj o stredné pásmo. Slováci však z časom išli za gólom. Ten prišiel v 56. minúte, Kochova strela sa odrazila k Minárikovi, ktorý z dorážky dostal puk do siete. Roman 86 sekúnd pred koncom netrafil prázdnu bránku, ale keďže lotyšský brankár hodil hokejku, Buček mal šancu rozhodnúť z trestného strieľania. Vitols ho však vychytal.

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Adam Žiak, obranca SR: "Podarilo sa nám obhájiť turnaj. Chceli sme potešiť divákov v oboch zápasoch. Určite tam boli veci, ktoré mohli byť z našej strany lepšie, ale našli sme cestu, ako zvíťaziť. Vedeli sme čo čakať od súpera a chceli sme sa sústrediť na to, aby sme robili naše veci dobre. Ja som tu mal rodinu počas oboch zápasov. Som veľmi rád, že to bolo blízko domova. Pár sezón som tu strávil, takže mi to tu nie je cudzie. Bolo pekné sa sem vrátiť s reprezentáciou, keďže sme tu mali aj MS do 18 rokov."



Samuel Takáč, útočník SR: "Lotyši boli veľmi dobre organizovaní. Dlhé roky hrajú pod jedným systémom a veľmi ťažko sa cez nich prechádzalo. Museli sme nájsť cestu, aby sme prešli ich obranný tvar. Nevychádzalo nám to podľa predstáv, no podstatné je, že sme vyhrali. Herný prejav mohol byť o niečo lepší."



Craig Ramsay, tréner SR: "Bol to veľmi náročný zápas na trénovanie. V druhej tretine sme začali hrať ako na rybníku, všetci boli všade naokolo. Chlapci sa zdali byť trochu unavení a začali hrať všelijako. Bolo náročné priviesť ich späť a vrátiť náš štýl hry. Oba zápasy boli výborný test."



Jakub Minárik, útočník SR a autor víťazného gólu: "Bolo to veľmi pekné, keďže sa tešila plná aréna. Bolo to dlho 1:1, ale išli sme si celý čas za tým gólom a sme radi, že sme to dotlačili do bránky. Vždy je pre mňa česť tu byť a je to špeciálne dať víťazný gól."



Šimon Petráš, útočník SR: "Vždy je pekný pocit vyhrať turnaj a hlavne ešte pred domácimi fanúšikmi. Tie zápasy boli ťažké, súperi boli nároční, ale našli sme cestu k víťazstvu. To sa cení, a preto sme aj zvíťazili."



Matúš Sukeľ, útočník a kapitán SR: "Bol to náročný zápas. Myslím si, že sa dosť hralo dosť hore-dole. 'Škorvi' nás výborne držal vzadu. Som rád, že sme našli cestu k víťazstvu a dokázali sme uspieť v riadnom hracom čase."

konečná tabuľka turnaja:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 5:2 6



2. Lotyšsko 2 1 0 0 0 4:2 3



3. Nórsko 2 0 0 0 2 1:6 0