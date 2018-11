Hokejisti SR 17 do Füssenu, príležitosť dostanú viacerí noví hráči

Tréner Ján Lipiansky, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Káder SR "17" pred Turnajom štyroch krajín vo Füssene:



Brankári: Ádám Beke (Slovan Bratislava), Jozef Michal Bukas (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Šimon Opatovský (HK Trnava/MŠK Púchov)

Obrancovia: Denis Bakala (MHA Martin), Marco Ejem (Slovan Bratislava), Oliver Fatul (IK Oskarhamn, Švéd.), Šimon Groch (VSK Technika Brno, ČR), Dominik Hajas (MŠK Púchov), Adam Jombík (HV71 Jönköping, Švéd.), Marek Putala (MŠK Púchov), Adrián Zubák (HK Brezno)

Útočníci: Štefan Dlugoš (HK ŠKP Poprad), Roman Faith, Lukáš Vaculik (obaja HC Košice), Mário Jamrich (HC'05 Banská Bystrica), Lukáš Lipiansky (Linköpings HC, Švéd.), Adam Lukošik, Ferdinand Tóth, Richard Petráš (všetci Slovan Bratislava), Maxim Mastič (HC AZ Havířov, ČR), Richard Nemec (MHKM Skalica), František Smidžár (MHA Martin), Marek Šramaty (MMHK Nitra)



Program SR "17" na Turnaji štyroch krajín vo Füssene:



štvrtok 8. novembra, 16.00: Francúzsko "18" - SR "17"

streda 9. novembra, 18.30: Nemecko "17" - SR "17"

štvrtok 10. novembra, 13.00: SR "17" - Švajčiarsko "17"

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov sa počas novembrovej asociačnej prestávky predstaví na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Füssene, kde zabojuje v zápasoch proti francúzskej "osemnástke", rovnako starému domácemu výberu a rovesníkom zo Švajčiarska. Tréner SR "17" Ján Lipiansky pristúpil k obmene kádra, v porovnaní s augustovým podujatím v Piešťanoch dostane príležitosť trinásť nových hráčov.povedal Lipiansky pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Najmenej skúseností majú brankári, trio Ádám Beke – Jozef Michal Bukas – Šimon Opatovský odchytalo na medzinárodnej úrovni dokopy len jednu tretinu.poznamenal Lipiansky. Po zverejnení nominácie musel urobiť jednu zmenu, keď Samuela Reháka zo Žiliny, ktorý odišiel do reprezentačnej "osemnástky", nahradil Richard Petráš z bratislavského Slovana.Slovenská "sedemnástka" bude vo Füssene obhajovať vlaňajšie prvenstvo. Pred akciou sa zišla v pondelok popoludní v Trnave, kde absolvuje až do odchodu na turnaj krátke sústredenie. Prvý duel na podujatí odohrá vo štvrtok proti výberu Francúzska do 18 rokov.