Hokejisti SR 18 odohrajú Turnaj olympijských nádejí v Budapešti

Nominácia SR "18" na Turnaj olympijských nádejí (22. - 24. augusta):



Marco Ejem, Michal Jasenec, Oliver Ketner, Adam Lukošik, Noel Pastucha, Filip Patzelt, Richard Petráš, Ferdinand Tóth, Dominik Verčík (všetci HC Slovan Bratislava), Štefan Dlugoš, Filip Mešár, Michal Stanček (všetci HK ŠKP Poprad), Kevin Jendroľ, Marek Raniak (obaja HC '05 Banská Bystrica), Šimon Opatovský (HK Trnava), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Jakub Šimko, Adrián Zubák (obaja HK Brezno), Markus Michalík (MHk 32 Liptovský Mikuláš), František Smidžár (MHA Martin), Jakub Ragan (HK Mládež Michalovce), Marek Putala, Tomáš Boľo (obaja MŠK Púchov), Šimon Nemec (MMHK Nitra), Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves), Rayen Petrovický (HK Dukla Trenčín), Oliver Nemec (Hokejová Akadémia Zdena Cígera 21), Maroš Jedlička (HC Žďár nad Sázavou, ČR)



Program SR "18" na Turnaji olympijských nádejí:



štvrtok 22. augusta: Taliansko "18" - SR "18" /15.30/

piatok 23. augusta: SR "18" - Poľsko "18" /15.30/

sobota 24. augusta: Maďarsko "18" - SR "18" /15.30/

Piešťany 21. augusta (TASR) - Slovenských hokejistov do 18 rokov čaká po vystúpení na Hlinka Gretzky Cupe a prípravnom zápase v Leviciach ďalšie reprezentačné podujatie. Od štvrtka do soboty sa predstavia na Turnaji olympijských nádejí v Budapešti, kde budú ich súpermi postupne rovesníci z Talianska, Poľska a domáceho Maďarska.Zverenci Ivana Feneša sa pred turnajom pripravovali v tréningovom kempe v Piešťanoch. V širšej nominácii figuruje 28 hráčov, najviac dodal do národného výberu HC Slovan Bratislava - deviatich. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).