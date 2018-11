Hokejisti SR 20 podľahli Nemecku, podľa Bokroša rozhodlo vylúčenie

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov a vpravo tréner Ernest Bokroš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Turnaj štyroch krajín v Deggendorfe:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Deggendorf 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Deggendorfe. V piatok podľahli domácim rovesníkom 3:4.Mladí Slováci mali v zápase viac striel, ale Nemci najmä v tretej tretine predviedli väčšiu efektivitu v zakončení. Kľúčovým momentom bolo vylúčenie Andreja Kollára v polovici druhej tretiny, keď musel ísť pod sprchy za nedovolený úder do hlavy. Domáci mali k dispozícii päťminútovú presilovku, z ktorej vyťažili vyrovnávajúci gól. Hrdinom ďalšieho priebehu bol dvojgólový Tim Stützle, vďaka ktorému sa Nemci dostali v tretej tretine do vedenia o dva góly a víťazný stav udržali až do konca zápasu, hoci v 53. minúte ešte Pavol Regenda znížil na konečných 3:4.Nemci vďaka tejto výhre v predstihu vyhrali turnaj. Zverenci trénera Ernesta Bokroša, ktorí odštartovali účinkovanie na podujatí štvrtkovou prehrou s Nórskom 4:5 po predĺžení, sa v Deggendorfe ešte stretnú v sobotu so švajčiarskou "dvadsiatkou" (13.00). Podujatie je pre SR "20" záverečným turnajovým testom pred majstrovstvami sveta. Informáciu priniesla oficiálna webstránka Slovenského zväzu ľadového hokeja.- SLOVENSKO "20" 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)11. Bokk (Peterka, Seider), 33. Lobach (Bokk, Seider), 42. Stützle (Brunnhuber, Möller), 47. Stützle (Brunnhuber, Fischer) - 12. Kollár (Baláž, Žiak), 21. Baláž (Korenčík, Kollár), 53. Regenda (Giertl, Nahálka)Sklenár - Korenčík, Žiak, Demo, Kupec, Golian, Nahálka, Boldižár, Švec - Fafrák, Kollár, Baláž - Giertl, Urbánek, Regenda - Havrila, Čenka, Minárik - Lunter, Köver, Juščáksobota 10. novembra, 13.00: SR "20" - Švajčiarsko "20"