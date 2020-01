Hokejisti SR do 20 rokov sa s MS v Česku rozlúčili vo štvrťfinále

Na snímke zľava Joe Veleno (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), Martin Faško-Rudáš (Slovensko) vo štvrťfinálovom zápase MS hokejistov do 20 rokov Kanada - Slovensko 2. januára 2020 v Ostrave v Českej republike. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

MS hráčov do 20 rokov - štvrťfinále /Ostrava/:



Kanada - Slovensko 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)



Góly: 7. Hayton (Lafreniere, Cozens), 22. McMichael (Veleno), 24. Bernard-Docker (Drysdale, Cozens), 30. Foudy (Dellendrea, Drysdale), 31. Lafreniere (Addison, Hayton), 41. Hayton (Addison) - 47. Okuliar (Kováčik). Rozhodovali: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švaj.) - Merten (Nem.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 6:11 na 2 min, navyše Foote 5 min + DKZ za úder do oblasti hlavu a krku - Vitaloš 10 min. osob. trest za narazenie zozadu, presilovky: 2:0, oslabenia 0:0, 7074 divákov.



Kanada: Hofer – Byram, Bernard-Docker, Smith, McIsaac, Addison, Bahl, Drysdale, Mercer – Lafreniere, Hayton, Foote – Foudy, Veleno, Cozens – McMichael, Dellandrea, Dudas – Byfield, Thomas, Lavoie



Slovensko: Hlavaj (41. Vyletelka) - Vitaloš, Stacha, Mudrák, Kňažko, Dlugoš, Bučko, Česánek, Turan - Faško-Rudáš, Kováčik, Okuliar - Čajkovič, M. Minárik, Džugan - Jendek, Paulíny, Tkáč - Mrázik, J. Minárik, Ďurina



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 2. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa s majstrovstvami sveta v Česku rozlúčili vo štvrťfinále. Vo štvrtkovom súboji v Ostrave prehrali s Kanadou 1:6 a na juniorskom šampionáte obsadili konečné 8. miesto.Zverenci trénera Róberta Petrovického držali krok s favorizovaným súperom iba prvú tretinu, potom sa naplno prejavila kvalita zámorského tímu. Jediný gól SR strelil v 47. minúte za stavu 0:6 Oliver Okuliar. O súperovi Kanady v boji o finále rozhodnú zvyšné štvrťfinálové duely.Slovenská "dvadsiatka" aj piaty rok za sebou zostala pred semifinálovými bránami, naposledy prenikla medzi najlepšiu štvorku na MS 2015 v Kanade, kde získala bronz.Zápas sa začal zostra, už v 53. sekunde Foote pri mantineli zostrelil Kováčika, ktorý sa po nešetrnom zákroku iba ťažko zdvíhal z ľadu. Dokázal však ďalej pokračovať v hre. Zápas sa zato skončil pre kanadského útočníka, ktorý dostal trest na 5 min + DKZ. V následnej dlhej presilovke mal najväčšiu šancu na otvorenie skóre Džugan, po prihrávke Čajkoviča však trafil zblízka iba brankára Hofera. Kanaďania prežili päťminútové oslabenie bez ujmy a po jeho vypršaní gólovo udreli, v 7. min Česánek pri zadnom mantineli stratil puk, Lafreniere prihral pred bránku osamotenému Haytonovi, ktorý otvoril skóre. Vzápätí mohol viesť zámorský tím o dva góly, no Addison nechal vyniknúť Hlavajovu lapačku. V 17. min nepremenil veľkú šancu ani Lafreniere. Hoci mali Kanaďania viac z hry, Slováci ukázali v 1. tretine smerom dopredu oveľa viac odvahy ako v predošlých zápasoch v skupine proti favoritom.V druhej časti kanadský tím pokračoval v aktivite, no tentoraz už vylepšil aj koncovku. V 22. min zakončil rýchle prečíslenie 2 na 1 McMichael a o 81 sekúnd neskôr pridal tretí gól Bernard-Docker. A keď v polovici zápasu chladnokrvne premenil svoj nájazd aj Foudy, bolo o víťazovi rozhodnuté. Mladí Slováci už nedokázali brzdiť ofenzívne výpady súpera. V 31. min Hlavaj predviedol zázračný zákrok lapačkou pri zakončení Velena v presilovke, následne už ale nemal nárok na strelu Lafreniera - 5:0. Slováci v osobných súbojoch nestíhali, museli si vypomáhať faulami a často zohrievali trestnú lavicu.Kanaďania potvrdzovali, že sú majstri presiloviek, na začiatku tretieho dejstva využil početnú výhodu výstavnou strelou Hayton. Zo slovenskej bránky vyhnal Hlavaja, ktorého nahradil Vyletelka. Petrovického zverenci napriek nepriaznivému skóre zápas nevzdali a stále sa pokúšali nájsť okienka v kanadskej defenzíve, v 47. minúte vyslal Kováčik do brejku Okuliara, ktorý delovkou vymietil pavučinu v ľavom hornom rohu Hoferovej bránky - 6:1. Potom sa blysol Vyletelka, ktorý v rýchlom slede zneškodnil strely McMichaela a Foudyho, pri pokuse Byfielda ho zachránila žŕdka. Nervózny záver poznačilo niekoľko menších šarvátok, skóre sa však už nezmenilo.