Hokejisti SR do 20 rokov zdolali v Zürichu aj domáce Švajčiarsko

Slovensko - Švajčiarsko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)



Góly SR: 50. Feherváry (Krivošík), 60. Krivošík (Liška, Hrehorčák), 60. Hrehorčák (Liška, Ivan)



Zostava SR: Ovečka - Feherváry, Kupec, Korenčík, Ivan, Romaňák, Švec, Demo, Žiak - Krivošík, Giertl, Hrehorčák - Regenda, Köver, Lunter - Liška, Pospíšil, Kukuča - Faško-Rudáš, Havrilla

Ďalší zápas:



Nemecko "17" – Česko "19" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



ďalší program SR 20 na Summer Hockey Challenge (Sportzentrum Heuried, Zürich):



sobota 28. júla, 11.30 h: Nemecko - SR

Zürich 28. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili aj v druhom zápase tradičného letného turnaja Summer Hockey Challenge v Zürichu, keď v piatok zdolali domáci výber 3:1.Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrávali v tretej tretine 0:1, no tromi gólmi v poslednej desaťminútovke otočili duel na svoju stranu. Slováci po dvoch dňoch vedú priebežnú tabuľku so ziskom piatich bodov a v sobotu ich pod Alpami preveria ešte Nemci.Ernest Bokroš, tréner SR 20: