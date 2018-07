Hokejisti SR dostali od Švédov vo štvrťfinále MS do 18 rokov príučku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

MS hráčov do 18 rokov - štvrťfinále:



Švédsko - Slovensko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Góly: 6. Westfält (Ginning, Nässén), 30. Pašič (Lundkvist, Berggren), 35. Gustafsson (Berggren), 40. Berggren (Pašič), 46. Wernblom, 58. Berggren (Olofsson) – 38. Dlugoš (Turan, Okuliar). Rozhodovali: Naumov (Rus.), Zrnič (Slovin.) – Kovacs (Švaj.), Pardatscher (Tal.), vylúčení: 4:3, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4460 divákov.



Švédsko: Lindbom – Boqvist, Ginning, Björnfot, Lundkvist, Johansson, Andersson, Granberg – Berggren, Gustafsson, Pašič – Lilja, Fagemo, Olofsson – Hoglander, Bäck, Wernblom – Grewe, Westfält, Nässén – Jakobsson

SR: Vyletelka – Dlugoš, Turan, Ilenčík, Kňažko, Zekucia, Bučko, Česánek, Hudec – Džugan, Sojka, Mrázik – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Paulíny, Ferenyi, Tkáč – Sarvaš, Čederle, Zubek

Fínsko - Bielorusko 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Góly: 2. Aaltonen (Lundell, Tanus), 11. Kakko (Utunen, Kokkonen), 15. Moilanen (Petman, Hirvonen), 28. Nousiainen (Moilanen, Petman), 36. Nordgren – 22. Alistrov (Protas, Kazjanin), 42. Usov (Levšunov)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Magnitogorsk 26. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa rozlúčili s MS v Rusku vo štvrťfinále, v ktorom prehrali s favorizovanými Švédmi jednoznačne 1:6. "Tri korunky" narazia v sobotňajšom semifinále na Fínov, ktorý si poradili s Bielorusmi.Mladí Slováci ťahali vo štvrtkovom zápase v Magnitogorsku od začiatku za kratší koniec. Švédi ťažili z korčuliarskej a technickej prevahy a v 35. minúte viedli 3:0. Až potom sa presadili zverenci trénera Viliama Čacha, čestný úspech SR zaznamenal v 38. minúte v dvojnásobnej presilovke obranca Marcel Dlugoš, ktorý sa presadil delovkou od modrej čiary. Severania zvýraznili svoje víťazstvo ešte troma gólmi, o dva presné zásahy sa postaral Jonatan Berggren. O dominancii Švédov svedčí aj pomer striel 41:25.Slováci od úvodu čelili systematickému tlaku Švédov, ktorí mali výraznú technickú a korčuliarsku prevahu. Akcie súpera však končili na pozornom brankárovi Vyletelkovi, ktorý v prvej tretine vyriešil niekoľko spletitých situácií. Raz ho však súper prekonal, v 6. minúte Nässénovu strelu ešte vyrazil, ale na dorážku Westfälta už nemal nárok. Slováci sa po inkasovanom góle osmelili, v presilovke si vytvorili zaujímavé strelecké pozície, po jej skončení mal obrovskú možnosť na vyrovnanie Paulíny, no brankár Lindbom výborne zasiahol. Inak však dominovali severania, sľubné šance nevyužili Fagemo či Grewe.V druhej tretine sa obraz hry nemenil. Severania stále držali viac puk a snažili sa tvoriť hru, Čachovi zverenci sa spoliehali na brejky. V 24. min. mali sľubnú šancu, Lindbom vyrazil strelu Česánka iba pred Čederleho, ktorý však z uhla pálil iba do švédskeho brankára a následne sa ťažko zbieral z ľadu po tvrdom náraze na zadný mantinel. V polovici duelu Švédi zvýšili svoj náskok pri vylúčení Čajkoviča, Pašič skryl svoju strelu za obrancu a Vyletelka tak nič nevidel. Brankár SR si potom napravil chuť po dvoch zákrokoch proti Fagemovi, potom podržal svoj tím aj pri veľkej šanci Gustafssona. V 35. min favorit využil aj svoju druhú presilovku, keď po akcii Berggrena Gustafsson zakončil do odkrytej bránky - 3:0. Slováci sa dočkali v 38. minúte pri dvojnásobnej početnej výhode, Dlugoš delovkou od modrej prestrelil všetko, čo mu stále v ceste. Následne bol blízko kontaktného gólu Sojka, no zo sľubnej pozície netrafil odkrytú bránku. Švédi okamžite trestali, trojgólový náskok im prinavrátil Berggren.Severania v tretej časti neumožnili už Slovákom dostať sa do hry. Po zaváhaní Dlugoša na útočnej modrej zakončil Wernblom svoj únik presne medzi Vyletelkove betóny a Švédi viedli 5:1. Ďalšie strelecké príležitosti nepremenili na gól Gustafsson a po chybe slovenskej defentívy ani Fagemo. Favorit si zápas v závere užíval, výsledok spečatil po individuálnej akcii Berggren, ktorý vyškolil Dlugoša.