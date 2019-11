Hokejisti SR odcestovali do Krefeldu, chcú sa pobiť o dobrý výsledok

Slovenskí hokejoví reprezentanti počas zrazu na ľade pred Nemeckým pohárom 4. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nominácia na Nemecký pohár:



Brankári: Andrej Košarišťan (HC Košice), Denis Godla (Kladno)



Obrancovia: Marek Ďaloga (Sparta Praha), Peter Čerešňák (Škoda Plzeň), Patrik Koch (HC Košice), Mislav Rosandič (H. Králové), Martin Štajnoch (Slovan Bratislava), Peter Trška, Martin Bodák (obaja HC Vítkovice), Martin Chovan (Detva)



Útočníci: Marek Hrivík (Leksands IF), Dávid Gríger (Karlovy Vary), Andrej Kollár (HK Nitra), Filip Krivošík (HPK Hämmenlinna), Andrej Kudrna (Sparta Praha), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Mário Lunter (HC '05 Banská Bystrica), Jakub Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Tomáš Zigo (Slovan Bratislava), Matúš Sukeľ (Sparta Praha), Peter Zuzin, Peter Šišovský (obaja Detva), Samuel Buček (Nitra)



Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan

Hlavný tréner: Craig Ramsay

Asistent trénera: Ján Pardavý

Asistent trénera: Andrej Podkonický

Tréner brankárov: Ján Lašák

Video analytik: Igor Andrejkovič

Lekár: Roman Hunák

Fyzioterapeut: Vladimír Čavojec

Výstrojový manažér: Marek Jenčík

Výstrojový manažér: Juraj Stopka

Média manažér: Peter Jánošík



Program turnaja:



štvrtok 7. novembra: SLOVENSKO - Švajčiarsko (16.15 h), Nemecko - Rusko (19.45 h)

sobota 9. novembra: Nemecko - Švajčiarsko (13.00 h), Rusko - SLOVENSKO (16.30 h)

nedeľa 10. novembra: Švajčiarsko - Rusko (11.00 h), Nemecko - SLOVENSKO (14.30 h)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krefeld 6. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia odcestovala v stredu do dejiska prvej turnajovej previerky sezóny, na Nemecký pohár do Krefeldu s cieľom podať dobré výkony a pobiť sa o úspech. Trénerovi Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi však tesne pred zrazom narobili vrásky na čele početné absencie, keď sa za tri dni ospravedlnili pre zranenia až siedmi pôvodne nominovaní hráči.Šatan však našiel na tejto situácii aj pozitíva, keďže spolu s hlavným trénerom si chcú počas prípravných turnajov pred MS vyskúšať viacero hráčov. Takže "náhradníci" do Nemecka sú z radov tých, ktorých by realizačný tím pozval aj tak na ďalšie stretnutie.povedal Šatan.Do Nemecka neodcestovali Patrik Rybár, Vojtech Zeleňák, Mário Grman, Marcel Haščák, Michal Chovan, Dávid Šoltés a Adam Lapšanský, namiesto nich sa v Krefelde predstavia Denis Godla, Martin Bodák, Martin Chovan, Peter Šišovský, Peter Zuzin, Samuel Buček a Matúš Sukeľ.Slováci sa v Krefelde postupne stretnú so Švajčiarskom (štvrtok 7. novembra o 16.15 h), Ruskom (sobota 9. novembra o 16.30 h) a s domácim výberom (nedeľa 10. novembra o 14.30 h).Najskúsenejší hráč v nominácii je pri neúčasti Haščáka obranca Mareka Ďaloga. Obaja odohrali za slovenskú reprezentáciu 89 zápasov. Nováčikmi v národnom tíme sú útočníci Andrej Kollár a Jakub Sukeľ.povedal útočník HK Nitra Kollár. Aj Dávid Gríger z Karlových Varov verí, že Slováci na podujatí uspejú.uviedol.Jeden z náhradníkov v tíme je Samuel Buček, počas leta prestúpil z Nitry do fínskeho klubu KooKoo, no tam odohral len päť duelov a zaznamenal jenu asistenciu a vrátil sa späť pod Zobor. Z domáci klub nastúpil tiež len na sedem duelov a pripísal si štyri body. Pozvánka ho preto prekvapila.uviedol dvadsaťročný krídelník.Po piatich rokoch sa do reprezentácie vrátil útočník Marek Hrivík, ktorý pôsobí vo švédskom Leksands IF, kde v 16 dueloch strelil päť gólov a pridal osem asistencií. Napriek dlhšej absencii by mal patriť na turnaji k lídrom.uviedol. Prvý turnaj sezóny ešte nevníma ako veľký boj o miestenky na budúcoročné MS vo Švajčiarsku.dodal.