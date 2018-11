Hokejistov SR do 20 rokov čaká záverečný turnajový test pred MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Káder SR "20" na Turnaj štyroch krajín v Deggendorfe:



Brankári: Juraj Ovečka, Juraj Sklenár (obaja HK Orange 20)



Obrancovia: Daniel Demo, Marek Korenčik (obaja Lulea HF, Švéd.), Adam Žiak (TuTo Hockey, Fín.), Andrej Golian, Martin Kupec, Ján Nahálka, Enrik Švec, Dávid Boldižár (všetci HK Orange 20)



Útočníci: Jozef Baláž (HC Vítkovice Ridera/HC Poruba, ČR), Pavol Regenda (Växjö Lakers, Švéd.), Filip Čenka, Miloš Fafrák, Oliver Giertl, Matúš Havrila, Michal Juščák, Andrej Kollár, Jakub Köver, Jakub Urbánek, Lukáš Lunter, Jakub Minárik (všetci HK Orange 20)

Program SR "20" na Turnaji štyroch krajín v Deggendorfe:



štvrtok 8. novembra, 16.00: Nórsko – SR



piatok 9. novembra, 18.30: Nemecko - SR



sobota 10. novembra, 13.00: SR - Švajčiarsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 6. novembra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečný turnajový test pred majstrovstvami sveta. Zverenci Ernesta Bokroša sa od štvrtka do soboty predstavia v Deggendorfe na Turnaji štyroch krajín, kde si zmerajú sily s rovesníkmi z Nórska, domáceho Nemecka a Švajčiarska.Kouč môže počítať aj s piatimi hráčmi zo zahraničia - Daniel Demo a Marek Korenčik hrajú za švédsku Luleu, Adam Žiak pôsobí vo fínskom klube TuTo Hockey, Jozef Baláž si oblieka dres Vítkovíc a Pavol Regenda je hráč švédskeho tímu Växjö Lakers. "uviedol Bokroš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Pred odchodom do Nemecka absolvujú nominovaní hokejisti dvojdňový výcvikový kemp v Piešťanoch. V Deggendorfe ich čaká krátke trojdňové podujatie, musia sa pripraviť na zhustenejší program, než zažívajú v lige. "upozorňuje Bokroš, ktorý pri "dvadsiatke" zažíva už svoju ôsmu sezónu.V kádri na turnaj mohlo byť aj viac hráčov mimo projektu centralizovanej prípravy HK Orange 20, už vopred však avizoval svoju neúčasť Martin Fehérváry, v porovnaní s prvotnou nomináciou navyše vypadli útočníci Filip Krivošík a Adam Liška. Nič to nemení na víťazných cieľoch Bokrošovho výberu. "dodal tréner.