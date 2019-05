Hokejistu M. Sukeľa ocenili za výkon na domácich majstrovstvách sveta

Matúš Sukeľ, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 28. mája (TASR) – Hokejovému útočníkovi Matúšovi Sukeľovi, ktorý sa stal najlepším strelcom slovenského výberu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019, odovzdal v utorok primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč jedno z mestských vyznamenaní. Cenu primátora si odniesol za vynikajúcu reprezentáciu mesta po absolvovaní tohtoročného seniorského svetového šampionátu v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.Sukeľ prezradil, že počas celých majstrovstiev cítil podporu od rodákov z Liptovského Mikuláša. „povedal liptovskomikulášsky rodák, ktorý na domácom šampionáte strelil päť gólov.Podľa primátora je mladík vzorom pre ďalšie generácie, ktoré vyrastajú na liptovskomikulášskom ľade.uviedol Blcháč.Matúš Sukeľ sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Jeho hokejové začiatky patria domácemu klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš. V doraste získal s tímom MHK 32 strieborný ligový titul. V sezóne 2013/2014 bol v hokejovom projekte do 18 rokov a zúčastnil sa aj na majstrovstvách sveta do 18 rokov. V sezónach 2014/2015 a 2015/2016 sa zúčastnil na majstrovstvách sveta do 20 rokov, v sezóne 2017/2018 na zimnej olympiáde v Pjongčangu. V ročníkoch 2016 až 2018 pôsobil v materskom klube MHK 32 Liptovský Mikuláš. V poslednej sezóne obliekal dres Slovana Bratislava v KHL.