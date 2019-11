Hokejové juniorky budú mať doma skvelé podmienky

Z návratu ženskej hokejovej reprezentácie Slovenska po MS B-skupiny I. divízie v Pekingu. Slovenské hokejistky sa po roku vrátili do A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta. V nedeľňajšom (12. apríla 2015) rozhodujúcom dueli o postup zdolali na šampionáte nižšej kategórie v Pekingu domáce Číňanky 4:3 a v celkovej tabuľke obsadili prvú priečku. Všetkých päť duelov na turnaji dotiahli do víťazného konca s najlepším pomerom skóre 21:8. Na snímke najskúsenejšia reprezentantka Edita Raková pred Zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu v Bratislave 13. apríla 2015. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. novembra (TASR) - Mesiac pred začiatkom svetového šampionátu žien do 18 rokov najvyššej divízie v Bratislave (od 26. decembra do 3. januára) musí organizačný výbor dotiahnuť posledné detaily. V hlavnom meste sa zíde osem najlepších krajín na historicky 13. MS žien v hokeji do 18 rokov najvyššej divízie, konečná nominácia Sloveniek bude známa 23. decembra.Po svetovom šampionáte mužov bude Bratislava hostiť významné hokejové podujatie. "S," uviedla na utorňajšej tlačovej konferencii šéfka organizačného výboru Ľubomíra Kožanová.Ambasádorom MS je Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. "," povedal Raši.Viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Martin Kohút verí, že MS pomôžu ženskému hokeju k ďalšiemu napredovaniu. "Príprava na šampionát sa začala už po postupe do elitnej kategórie. Tréner Peter Kúdelka pracujeme so širokým kádrom, v ktorom je 30 hráčok a 4 brankárky.," povedal Kúdelka.IIHF pridelila organizáciu turnaja Slovensku na kongrese v máji tohto roku v Bratislave. Vstupenky budú denné, na všetky zápasy bude stáť jedna 5 eur. Deti a študenti budú mať polovičné vstupné. "," dodala Kožanová.