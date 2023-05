Hokejové kluby sa nedohodli so SZĽH a v nasledujúcej sezóne bude extraliga pokračovať pod vedením Profesionálnej hokejovej ligy

„Nepodarilo sa nám nájsť spoločný konsenzus s vedením SZĽH a majiteľmi Slovana Bratislava, preto sme sa rozhodli viesť hokejovú ligu pod vedením strešnej organizácie hokejových klubov. Spoločnou snahou klubov je riadenie extraligy nielen po marketingovej, ale aj športovo-technickej stránke,“ uviedol prezident Banskej Bystrice Tomáš Boľoš.

Okrem Bystrice tvoria združenie Zvolen, Nové Zámky, Poprad, Nitra, Liptovský Mikuláš, Trenčín, Prešov, Spišská Nová Ves. Zvolen aj napriek členstvu v PHL svoju účasť v projekte doteraz nepotvrdil.

Generálnym partnerom extraligy zostáva spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť a. s., ktorá využila dvojročnú zmluvnú opciu.

Riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov Aneta Büdiová vníma, že TIPOS Extraliga potrebuje kontinuitu a stabilitu: „Partneri extraligy na čele s generálnym partnerom spoločnosťou TIPOS, partnerom Tipsport aj RTVS vyjadrujú aj naďalej podporu v našej snahe sprofesionalizovať a zastabilizovať situáciu v hokejovej súťaži. Vychádzajúc zo súčasného celosvetového trendu, kluby prevezmú riadenie ligy pod svoju gesciu.“

Kluby chcú uviesť do praxe viacero noviniek, ktorými chcú zlepšiť fungovanie extraligy. „Limit legionárov a hráčov do 20 rokov zostáva rovnaký ako minulé sezóny. Samozrejmosťou by mal byť nezávislý disciplinárny orgán, ktorý bude sporné situácie rozhodovať do 24 hodín od konca zápasu, ako aj nezávislý odvolací orgán. Extraliga chce vytvárať podmienky pre podporu talentovaných mladých hokejistov tým, že vytvorí funkčný mechanizmus ich zapojenia sa do súťaží,“ predstavil návrhy klubov prezident Nitry Miroslav Kováčik.