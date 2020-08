Hokejové majstrovstvá sveta 2021 by nemali zmeniť dejisko napriek napätej situácii v Bielorusku

Lotyšsko si nevie predstaviť spoluprácu

Finálové súboje v Minsku

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) aktuálne nerieši možnosť odobrať Bielorusku spoluorganizáciu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji naplánovaných na máj a jún 2021. Minsk má najbližší svetový šampionát hostiť s lotyšskou Rigou, no napätá politická situácia v Bielorusku mala za následok žiadosť od Lotyšov, aby IIHF odobrala právo podieľať sa na turnaji.Po prezidentských voľbách v Bielorusku sa v krajine rozpútali masové protesty, keďže obyvateľom krajiny sa nepozdával opätovný triumf súčasného prezidenta Alexandra Lukašenka . Bezpečnostné zložky krajiny tvrdo potlačili spomenuté nepokoje. Za mrežami skončilo približne 7-tisíc osôb a minimálne dvaja demonštranti po zásahu polície zomreli."Nedokážem si predstaviť, že my ako krajina môžeme organizovať šampionát po boku Bieloruska," vyhlásil pred pár dňami lotyšský premiér Krišjanis Kariňš . Lotyšská vláda požiadala IIHF o nájdenie nového spoluorganizátora namiesto Bieloruska, v inom prípade krajina hrozí odstúpením od organizácie MS naplánovaných na 21. máj - 6. jún 2021."IIHF sa oboznámila s vyhlásením lotyšskej vlády. Aktuálne čakáme a pozorne sledujeme situáciu. Náš hlavný cieľ však zostáva rovnaký, to znamená odohrať majstrovstvá sveta v Minsku a Rige," uvádza sa v stanovisku strešnej organizácie svetového hokeja. Bieloruský Minsk má podľa pôvodného rozpisu hostiť oba semifinálové súboje, zápas o bronz aj finále.Vedenie IIHF sa situáciu bude zaoberať v polovici septembra na svojom zasadnutí. MS 2021 by mali byť posledné počas dlhého pôsobenia Švajčiara Reného Fasela na čele IIHF, ktorý je lídrom organizácie od roku 1994. Pôvodne mal byť jeho nástupca známy po májovom kongrese v dejisku MS 2020 vo Švajčiarsku, pandémia koronavírusu však stále za zrušení šampionátu aj volebného kongresu. IIHF preto predĺžila Faselovi mandát o jeden rok.