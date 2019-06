Hokejové MS prekonali očakávania organizácie Košice Región Turizmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. júna (TASR) – Skutočnosť v súvislosti s uplynulými hokejovými majstrovstvami sveta (MS) presiahla očakávania Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus. Na piatkovom stretnutí s médiami v Košiciach to uviedla výkonná riaditeľka organizácie Lenka Vargová Jurková.povedala s tým, že oproti predchádzajúcim MS na Slovensku očakávali v Košiciach a v regióne viac návštevníkov, čo sa aj naplnilo.Ako pripomenula, jedným z cieľov bolo návštevníkov, ktorí môžu šíriť dobré meno východného Slovenska, v tomto regióne zdržať. Bohatú a originálnu ponuku chceli vytvoriť aj pre tých, ktorí nie sú veľkými fanúšikmi hokeja.povedala Vargová Jurková s tým, že aj preto pripravili aktivity ako napríklad živé sochy vo farbách národných tímov alebo projekt Kráľovská hokejová lóža. Prostredníctvom nej chceli prepojiť jedinečné miesta v regióne so športom. Úspech podľa jej slov zaznamenal i zábavný hokejový anglicko-východniarsky slovník Do you speak Ponashom?spresnila.Celkové vyhodnotenie prínosu hokejových MS pre východné Slovensko ešte nie je ukončené, aktuálne sa na ňom pracuje.dodala. Pozitívne hodnotí aj priebežné výsledky analýz návštevnosti jednotlivých webov a kampane.Všetky aktivity v súvislosti s MS podľa jej slov pripravili tak, aby mohli pokračovať aj v budúcnosti.uzavrela výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.