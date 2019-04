Hokejové MS sa začínajú o 16 dní, organizátori deklarujú pripravenosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) – Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa začínajú na Slovensku, v Bratislave a Košiciach, už o 16 dní. Organizátori i mestá finišujú s prípravami. Návštevníkom chcú Slovensko predstaviť ako modernú a bezpečnú krajinu s prírodnými krásami i kultúrnymi pamiatkami. Ambíciou je aj prekonanie návštevnosti z majstrovstiev sveta v roku 2011. Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.O šampionát je podľa organizátorov veľký záujem, lístky na zápasy slovenského a českého tímu sú už momentálne nedostupné. Organizačný výbor si už prevzal oba zimné štadióny v Bratislave a v Košiciach, v ktorých končia s úpravami, pripravuje sa zázemie pre tímy, hostí, média i fanúšikov. V hlavnom meste sa rekonštruujú podlahy, nainštalované je nové osvetlenie i mantinely. V Košiciach mantinely vymenili už začiatkom februára a na vonkajších stenách arény pribudlo aj nové opláštenie vo farbách majstrovstiev sveta.spresnil riaditeľ organizačného výboru majstrovstiev sveta Igor Nemeček. Pre hokejistov, členov výprav i predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie sú už pripravené hotely. Návštevníkov čaká aj viacero sprievodných podujatí. K dispozícii budú aj fanzóny pre verejnosť a fanúšikov, v Bratislave pri Istropolise a v Košiciach v areáli Kulturparku.Hlavné mesto a Košice spolu s organizátormi pripravili viaceré opatrenia, ktoré majú zabrániť zhusteniu dopravy v okolí štadiónov a v centrách. V Bratislave na Tyršovom nábreží, v okolí bývalého štadióna v Dúbravke, na Zlatých pieskoch či na Technickej ulici budú zriadené záchytné parkoviská. Košice v spolupráci s obchodnými centrami a podnikateľmi zriadili na príjazdoch z Prešova, Rožňavy a Milhosti sedem záchytných parkovísk, šesť bezplatných a jedno súkromné parkovisko. Zo zastávok MHD v blízkosti záchytných parkovísk a oboch arén budú posilnené linky MHD.spresnili organizátori.Za svoju prioritu považujú aj bezpečnosť. Bratislavská mestská polícia v spolupráci so štátnou políciou pripravujú bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu verejného poriadku v okolí štadióna, fanzóny na Trnavskom mýte, v miestach ubytovania účastníkov i fanúšikov. Po meste sa bude pohybovať vyšší počet policajných hliadok, a to aj v centre mesta či na Hlavnej stanici. V Košiciach bude denne v službe o 50 mestských policajtov viac ako zvyčajne. Situáciu bude monitorovať aj viac ako 200 nových bezpečnostných kamier po celom meste.Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú na Slovensku v Bratislave a Košiciach od 10. do 26. mája.