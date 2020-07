Hokejové tímy zabojujú o Kaufland Supercup, turnaj začne v štyroch základných skupinách

Finále na neutrálnom klzisku

Pohár so všetkými seniorskými klubmi



Zloženie základných skupín Kaufland SuperCup Tipsport Ligy 2020/2021:

1. skupina: HC 05 Banská Bystrica, MHK 32 Liptovský Mikuláš, HC 07 Detva, HK Martin

2. skupina: HC Slovan Bratislava, HK Nitra, HC Nové Zámky, HK Skalica

3. skupina: HC Košice, HK Poprad, HK Dukla Ingema Michalovce, HK Spišská Nová Ves

4. skupina: HKM Zvolen, HK Dukla Trenčín, HC Topoľčany, TSS GROUP Dubnica nad Váhom





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pohárový turnaj Kaufland SuperCup Tipsport ligy prinesie v novej sezóne zaujímavú konfrontáciu klubov Slovenskej hokejovej ligy a Tipsport ligy. Turnaj je zložený zo štyroch základných skupín, v ktorých sú kluby rozdelené regionálne. Informuje o tom oficiálny portál SZĽH.Skupinu západniarskych tímov tvoria HC Slovan Bratislava, HK Nitra, HC Nové Zámky a HK Skalica, stred Slovenska budú reprezentovať HC 05 Banská Bystrica, MHK 32 Liptovský Mikuláš, HC 07 Detva, HK Martin a stred pomiešaný so západom predstavujú HKM Zvolen, HK Dukla Trenčín, HC Topoľčany, TSS GROUP Dubnica nad Váhom.Zaujímavé budú aj východniarske konfrontácie medzi HC Košice, HK Poprad, HK Dukla Ingema Michalovce a HK Spišská Nová Ves."Základné skupiny Kaufland SuperCup Tipsport Ligy sa odohrajú v dňoch 8., 10. a 15. septembra 2020. Štvrťfinále bude na programe 22. a 24. septembra, semifinálové zápasy sa odohrajú počas novembrovej a decembrovej reprezentačnej prestávky a finále bude na neutrálnom klzisku koncom januára," uvádza hockeyslovakia.sk.Zápasy v základných skupinách odohrajú na ľade u renkingovo horšie postaveného družstva (na základe výsledkov z vlaňajšej sezóny), to znamená, že kluby zo Slovenskej hokejovej ligy privítajú na svojom štadióne tipsportligistov. Duely základných skupín sa odohrajú jednokolovo, štvrťfinále a semifinále bude s odvetami a turnaj vyvrcholí finálovým zápasom.Slovenský zväz ľadového hokeja zároveň pripravuje Slovenský pohár, ktorý by sa mal začať od sezóny 2021/2022. Zúčastniť by sa na ňom mali všetky seniorské kluby, od II. ligy, cez Slovenskú hokejovú ligu, až po Tipsport ligu.