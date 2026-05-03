Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
03. mája 2026
Hokejovú reprezentáciu Slovenska opúšťa kvarteto hráčov, nahradia ich finalisti extraligy z Česka aj Slovenska – VIDEO
Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou už šesť prípravných duelov pred májovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku.
3.5.2026 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou už šesť prípravných duelov pred májovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku.
Pred posledným týždňom spoločnej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácii spravil realizačný tím národného výboru ďalšie zmeny - vynútené aj nevynútené. Tréner Vladimír Országh prezradil štyri mená, ktoré reprezentáciu opustia aj päť hráčov, ktorí sa k výberu pripoja.
Záverečný týždeň prípravy na MS 2026 absolvujú Slováci v domácom prostredí, vyvrcholí víkendovými prípravnými stretnutiami proti tímu Dánska. Hrať sa bude v sobotu a v nedeľu v Spišskej Novej Vsi. Šampionát sa uskutoční od 15. do 31. mája vo švajčiarskych mestách Fribourg a Zürich.
V príprave už nepokračujú obrancovia Marek Ďaloga, Dávid Romaňák ani útočníci Oleksij Myklucha a Adam Lukošik. "Marek Ďaloga to so zranením skúsil, ale nedá sa mu pokračovať," prezradil kouč Országh.
Naopak, do mužstva pribudnú beci Patrik Koch, Tomáš Královič aj útočníci Sebastián Čederle a Samuel Takáč. A počas týždňa príde aj útočník Oliver Okuliar, ale ten do spomenutých zápasov proti Dánom nezasiahne. Pre problémy s ramenom nepríde útočník Libor Hudáček.
Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou už šesť prípravných duelov pred májovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Počas ostatného víkendu v Bratislave ich dvakrát preverili Lotyši. V sobotu z toho bola prehra 1:5, v nedeľňajšej odvete víťazstvo 5:2. Bol to len druhý triumf Slovákov v príprave na svetový šampionát.
Zdroj: SITA.sk - Hokejovú reprezentáciu Slovenska opúšťa kvarteto hráčov, nahradia ich finalisti extraligy z Česka aj Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
