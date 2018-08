Hokejový brankár Corbeil je na skúške v Záhrebe

Na snímke Mathieu Corbeil ešte v drese Martina. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Záhreb 10. augusta (TASR) - Kanadský hokejový brankár Mathieu Corbeil po troch sezónach pravdepodobne opustí Tipsport ligu. Bývalý hráč Banskej Bystrice, Martina a Popradu je na skúške v chorvátskom klube Medveščak Záhreb, ktorý pôsobí v nadnárodnej súťaži EBEL. Tím o tom informoval na oficiálnej stránke.Corbeil prišiel do najvyššej slovenskej súťaže v druhej polovici sezóny 2014/15. Vo farbách Banskej Bystrice pôsobil najmä ako brankárska dvojka. Pred sezónou 2016/2017 zamieril do Martina, ktorému pomohol k postupu do semifinále a získal aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča play off 2017. Sezónu 2017/2018 strávil v Poprade.Corbeil zamieril do Záhrebu na skúšku po tom, čo sa zranil Linus Fernström, ktorý v úvode sezóny 2016/17 krátko pôsobil v Poprade.