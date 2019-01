Hokejový obranca Glenn posilnil Banskú Bystricu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 31. januára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica posilnilo v závere prestupového obdobia defenzívu. Do tímu úradujúceho majstra prišiel 38-ročný kanadský obranca Ryan Glenn, ktorý sa s klubom dohodol na zmluve do konca sezóny 2018/19. Informovala o tom oficiálna stránka "baranov."Glenn pôsobil do roku 2008 v nižších zámorských súťažiach. V roku 2000 ho draftoval Montreal Canadiens, ale do NHL sa neprebojoval. Neskôr zamieril do Európy a postupne sa predstavil vo švédskej, fínskej i českej lige. V sezóne 2018/19 pôsobil v maďarskom Fehárvári (EBEL), za ktorý odohral 21 zápasov. Získal v nich deväť bodov za asistencie.