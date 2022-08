Hokejový Slovan posilní skúsený kanadský brankár Jared Coreau, predtým chytal aj za Capitals

5.8.2022 (Webnoviny.sk) - Kanadský hokejový brankár Jared Coreau sa po ročnej pauze vracia do Bratislavy, po pôsobení v tíme Bratislava Capitals v druhej polovici sezóny 2020/2021 sa teraz upísal úradujúcemu slovenskému šampiónovi HC Slovan Bratislava Tridsaťročný Kanaďan súhlasil s podmienkami kontraktu na dva roky a v bránkovisku doplní slovenské duo Samuel Baroš Samuel Hlavaj . Informuje o tom oficiálny web Slovana.Jared Coreau v minulosti odchytal v zámorskej NHL spolu 21 duelov za Detroit Red Wings , dosiahol v nich dve čisté kontá a priemer 3,74 inkasovaného gólu na zápas. Ďalších 221 súbojov absolvoval v AHL.V decembri 2020 premiérovo v kariére zamieril do Európy a za tím Bratislava Capitals v Ice Hockey League zaznamenal 26 štartov. Ročník 2021/2022 strávil v rakúskom Linzi."Príchod Jareda Coreaua je výsledkom dlhodobej práce klubového skautingu. Od konca uplynulej sezóny sme sledovali veľké množstvo brankárov z USA a Kanady. Nechceli sme sa však unáhliť, pretože nám bolo jasné, že vzhľadom na ambície klubu v extralige aj na medzinárodnom ľade potrebujeme kvalitného a skúseného brankára. Jared má na svojom konte 21 zápasov v NHL a takmer 250 v AHL. Zo všetkých brankárov, o ktorých sme uvažovali, má najviac skúseností. Zo vzájomných rozhovorov sme nadobudli pocit, že po vlaňajšej sezóne, ktorú strávil v slabšom tíme, má obrovskú motiváciu hrať v Slovane a opäť bojovať o trofeje. Navyše, z predchádzajúceho pôsobenia v Bratislava Capitals veľmi dobre pozná tunajšie prostredie a do Bratislavy sa vyslovene teší," prezradil športový riaditeľ Slovana Oto Haščák