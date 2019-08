Hokejový tím SR 18 nestačil v príprave na Levice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

sumár:

HK Levice - Slovensko 18 6:4 (1:2, 1:0, 4:2)



Góly: 3. Kohút (Tužinský, Mihalík), 39. Klenko (Štefanka, Kužma) 43. Gubo (Štefanka), 44. Kosorín (Tužinský, Mihalík), 52. Klenko (Kosorín, Gubo), 52. Adámik (Gubarev, Štefanka) - 16. Dlugoš (Jendroľ, Pastucha), 16. Jedlička (Stanček, Patzelt), 48. Jendroľ (Šimko, Dlugoš), 50. Dlugoš (Jendroľ, Šimko).

Rozhodovali: Bachúrik - Stankovič, Kiepeš



zostava SR 18: O. Nemec - Patzelt, Š. Nemec, Lukáč, Putala, Verčík, Raniak, Belica, Pastucha - Olejník, Janenec, Smidžár - Ragan, Tóth, Michalík - Dlugoš, Šimko, Jendroľ - Stanček, Jedlička, Litavec

Levice 14. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala 4:6 na ľade HK Levice v stredajšom prípravnom stretnutí. Zverenci Ivana Feneša desať minút pred koncom držali nerozhodný výsledok 4:4, no napokon zvíťazil nováčik I. ligy. Hráči SR 18 sa po tomto zápase vrátia do tréningového kempu v Piešťanoch, ktorý potrvá do piatka.