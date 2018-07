Hokejový útočník Bortňák je na skúške v Pardubiciach

Dalibor Bortňák (vľavo). Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Pardubice 15. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák by sa po piatich rokoch v slovenskej Tipsport lige mohol vrátiť do českej extraligy. Dvojnásobný slovenský majster je v týchto dňoch na skúške v tíme HC Dynamo Pardubice. Informovala o tom stránka hokej.cz.Bortňák už má za sebou dve nekompletné sezóny v najvyššej českej súťaži. V rokoch 2011 - 2013 odohral celkovo 61 zápasov v drese Liberca, v ktorých dosiahol bilanciu 5 gólov a 7 asistencií. Počas ročníka 2013/2014 zamieril do Zvolena, následne pôsobil aj v Košiciach. Uplynulé dve sezóny sa už ako hráč Banskej Bystrice dvakrát tešil z majstrovského titulu.Okrem 27-ročného slovenského centra sú na skúške v pardubickom tíme aj českí útočníci Tomáš Vracovský a Matouš Kratochvíl a obrancovia Jurije Repe zo Slovinska s Hugh Gallet z Francúzska.Na zmluve s pardubickým klubom sa už dávnejšie dohodol Bortňákov spoluhráč z Banskej Bystrice Miloš Bubela a šancu predsadiť sa do A-mužstva má aj mladý obranca Martin Bučko.