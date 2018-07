Hokejový útočník Ján Sýkora skončil v Pardubiciach, mieri k

Archívna snímka, Ján Sýkora.

Banská Bystrica 5. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Ján Sýkora sa po piatich rokoch v českej extralige zrejme vráti do Banskej Bystrice. Vedenie HC Dynamo Pardubice už nepočíta s 27-ročným útočníkom a ten by mal zamieriť práve k úradujúcemu majstrovi Tipsport Ligy. Informovala o tom stránka hokej.cz.Sýkora pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži iba v tíme Banskej Bystrice. Po vydarenej sezóne 2012/2013 (47 zápasov, 36 kanadských bodov) zamieril do Plzne. Neskôr sa ešte v rámci českej extraligy presunul do Třinca a Pardubíc. Odohral v nej celkovo 219 zápasov, v ktorých dosiahol 56 gólov a 40 asistencií. V ročníku 2017/2018 mal v 42 zápasoch bilanciu 7 gólov a 2 asistencie.uviedol generálny manažér pardubického klubu Dušan Salfický.