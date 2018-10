Hokejový útočník Marek Tvrdoň posilnil rakúsky Klagenfurt

Marek Tvrdoň (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Klagenfurt 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Tvrdoň bude v kariére pokračovať v rakúskom klube KAC Klagenfurt II, ktorý je účastníkom Alpskej hokejovej ligy. Oznámil to klubový web rakúskeho tímu.Tvrdoň začal sezónu v nižšej ruskej súťaži vo VHL v tíme Saryarka Karaganda, V štyroch zápasoch zaznamenal jeden gól. Klagenfurt je po 8. kole na predposlednom 16. mieste ligy.uviedol športový manažér KAC Johannes Reichel.Tvrdoň reprezentoval Slovensko na svetových šampionátoch do 18 i 20 rokov, v roku 2011 ho draftoval Detroit Red Wings vo 4. kole. V profilige si však nezahral. V sezóne 2015/16 hral za Slovan Bratislava v KHL, v štyroch zápasoch si nepripísal ani jeden bod. V Rakúsku podpísal zmluvu do konca aktuálnej sezóny.