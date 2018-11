Hokejový Zvolen angažoval kanadského obrancu Pufahla, Charnaok skončil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen vystužil defenzívu o Kanaďana Matta Pufahla. Lídra Tipsport Ligy sužujú zranenia viacerých hráčov, vedenie klubu preto na vzniknutú situáciu zareagovalo angažovaním 25-ročného rodáka zo Saskatoonu, ktorého čaká európska premiéra. Informoval oficiálny web "rytierov".Pufahl prichádza pod Pustý hrad z tímu ECHL Utah Grizzlies, kde v prebiehajúcej sezóne odohral šesť zápasov. V juniorskej WHL sa v sezóne 2013/2014 stal so 49 bodmi najproduktívnejším obrancom tímu Everett Silvertips, ktorého bol aj kapitánom. Vydarený ročník ho na niekoľko zápasov posunul do AHL, kde strelil svoj premiérový seniorský gól. Následne strávil štyri roky v univerzitnej súťaži USports v tíme Acadia, z toho dvakrát zavŕšil sezónu ako najproduktívnejší obranca tímu, raz dokonca s priemerom bod na zápas, o rok neskôr mu k tomu chýbal jeden bod. Celkovo v tejto súťaži odohral 129 zápasov so ziskom 95 bodov (19+76). Pufahlovi nechýbajú okrem ofenzívnych chúťok ani centimetre a kilogramy - meria 188 cm a váži 95 kg.Počet obrancov na súpiske HKM však zostáva aj napriek príchodu novej akvizície nezmenený, nakoľko svoje pôsobenie v tíme končí Pavel Charnaok. Niekoľkonásobný bieloruský reprezentant nastúpil v aktuálnej sezóne na 10 ligových zápasov, potom ho ale z hry vyradilo zranenie v dolnej časti tela. To sa napokon ukázalo byť ako dlhodobé a jeho liečba by si vyžadovala ešte niekoľko ďalších týždňov. Obe strany preto po vzájomnom rozhovore dospeli k záveru, že vhodným riešením bude rozviazanie zmluvy.