Hokejový Zvolen získal centra Preisingera a obrancu Maiera

Na archívnej snímke vľavo Miroslav Preisinger. Foto: TASR/Branislav Raško Foto: TASR/Branislav Raško

Zvolen 5. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen podpísal zmluvy s dvojicou hráčov, stredným útočníkom Miroslavom Preisingerom a obrancom Patrikom Maierom.Preisinger odohral dve sezóny v juniorskej OHL v zámorí. Po návrate domov vkročil do seniorského hokeja v slovenskej extralige ako hráč materského Slovana. V rovnakom klube nastúpil aj na pätnásť zápasov v KHL, aby sa potom cez Skalicu a Banskú Bystricu presunul od sezóny 2015/16 do Česka. V rámci tamojšej najvyššej súťaže zakotvil tento 28-ročný center v Plzni, kde počas štyroch sezón získal s „indiánmi“ trikrát bronzové medaily.citoval ho klubový web.Ešte len 22-ročný obranca Patrik Maier strávil dve juniorské sezóny v zámorskej WHL, po ktorých sa vrátil na Slovensko. Počas pôsobenia v Nových Zámkoch si talentovaného obrancu všimli na severe Čiech, a preto na začiatku sezóny 2017/18 zamieril do Liberca. Sprvu obliekal dres farmárskych Benátok nad Jizerou, svojimi výkonmi sa ale dokázal prepracovať do prvého tímu "Bielych tigrov". Na väčšiu časť uplynulej sezóny sa ale nováčik v radoch „rytierov“ znova presunul do prvoligových Benátok, kde nastúpil v 49-tich stretnutiach s bilanciou šesť gólov a deväť asistencií.povedal Maier.