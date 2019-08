Holanďan Jakobsen vyhral 4. etapu Vuelty, na čele pokračuje Roche

Holandský cyklista Fabio Jakobsen na archívnej snímke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 4. etapy (Cullera - El Puig, 175,50 km):



1. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck-Quick-Step) 4:04:16 h, 2. Sam Bennett (Ír./BORA-hansgrohe), 3. Maximilian Walscheid (Nem./Team Sunweb), 4. Fernando Gaviria Rendon (Kol./UAE Team Emirates), 5. Luka Mezgec (Slov./Mitchelton-Scott), 6. Marc Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 7. Szymon Wojciech Sajnok (Poľ./CCC Team), 8. Edvald Boasson Hagen (Nór./Team Dimension Data), 9. Jon Aberasturi Izaga (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 10. Sebastian Molano (Kol./UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie:



1. Nicolas Roche (Ír./Team Sunweb) 13:55:30 h, 2. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) +2 s, 3. Rigoberto Urssn (Kol./EF Education First) +8, 4. Mikel Nieve Ituralde (Šp./Mitchelton-Scott) +22, 5. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana) +33, 6. Primož Roglič (Slov./Team Jumbo) +35, 7. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol./EF Education First) +37, 8. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb) +38, 9. Davide Formolo (Tal./BORA-hansgrohe) +46, 10. Rafal Majka (Poľ./BORA-hansgrohe) rovnaký čas

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

El Puig 27. augusta (TASR) - Fabio Jakobsen z tímu Deceuninck - Quick-Step vyhral utorkovú 4. etapu 74. ročníka cyklistických pretekov Okolo Španielska.Holandský majster odsunul po 175,5 km z Cullera do El Puig vďaka fotofinišu na druhé miesto pondelkového šampióna, Íra Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe) a tešil sa z prvého triumfu na GrandTour. Tretie miesto obsadil Nemec Max Walscheid (Sunweb).V červenom drese pre lídra priebežného poradia pokračuje Ír Nicolas Roche (Sunweb).V utorok na Vuelte predčasne skončil Steven Kruiswijk. "Tretí muž Tour de France 2019 spadol spolu s trojicou kolegov z Jumbo-Visma počas tímovej časovky a od tej chvíle bojoval s bolesťami kolena. Tieto ho donútili vzdať podujatie počas utorkovej 4. etapy," informoval portál radsport-news.com. Slovinec Primož Roglič tak stratil významného pomocníka v boji o celkový triumf.Stredajšia 5. etapa povedie z mesta L'Eliana do Arcos de las Salinas a meria 170,7 km. V cieľovom stúpaní k observatóriu Javalambre by mali zabojovať aj favoriti na celkové poradie.