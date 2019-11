Holanďania opäť na EURO, Van Dijk: Znamená to pre nás veľa

Virgil van Dijk, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belfast 17. novembra (TASR) – Futbalistom Holandska sa po dvoch nevydarených kvalifikáciách, na majstrovstvá Európy 2016 a MS 2018, konečne podarilo postúpiť na záverečný šampionát. Miestenku na budúcoročné EURO si definitívne zabezpečili sobotňajšou bezgólovou remízou na pôde Severného Írska.Zápas však divákov nezaujal. Viac z hry mali favorizovaní hostia, no najväčšiu šancu zahodili, paradoxne, domáci. Tí kopali v 32. minúte po ruke Joela Veltmana pokutový kop, no Steven Davis z Glasgowu Rangers prekopol bránku Jaspera Cillessena a svoj 116. reprezentačný štart tak nekorunoval gólom.zhodnotil tréner Severného Írska Michael O'Neill.Holanďania neboli s výsledkom napriek postupu spokojní.povedal obranca Liverpoolu Virgil Van Dijk."Oranjes" sú po Nemecku druhí postupujúci z C-skupiny. Severní Íri majú však stále šancu postúpiť cez play off Ligy národov, ktoré je na programe v marci.