Holanďania sú v semifinále Eura po 20 rokoch, Turkom vo štvrťfinále nestačil ani ich výrazný náskok

7.7.2024 (SITA.sk) - Po dlhých dvadsiatich rokoch sa futbalová reprezentácia Holandska opäť prebojovala do semifinále majstrovstiev Európy. Na tohtoročnom kontinentálnom šampionáte v Nemecku zverenci trénera Rolanda Koemana vo štvrťfinále prešli cez turecký tím.Od 35. minúty síce prehrávali presným zásahom Sameta Akaydina , no Oranjes po zmene strán zariadili obrat. Najprv vyrovnal Stefan de Vrij a o šesť minút neskôr lopta za tureckého brankára putovala aj po odraze od jeho spoluhráča Merta Müldüra.Ako veľmi dôležité sa ukázalo nasadenie vysokého útočníka Wouta Weghorsta do druhého polčasu. V úvodnej štyridsaťpäťminútovke Holanďania nevedeli nájsť recept na pozornú a obetavú tureckú defenzívu, po jeho príchode im to šlo omnoho lepšie."Každý ofenzívny hráč v našom tíme má iné prednosti. Vo štvrťfinále proti Turkom prišiel vysoký Wout. Je dobrý vo vzduchu a bojoval o každú loptu, ktoré smerovala pred bránku súpera," komentoval prínos spoluhráča iný útočník Cody Gakpo a pokračoval: "Mali sme tam niekoľko kvalitných centrov a bolo vidieť, že súper už nebol tak nebezpečný. Možno práve to bolo rozhodujúce. Som veľmi šťastný, že Wout mohol prísť na ihrisko a byť Woutom."Práve Gakpovi pôvodne pripísali víťazný gól, UEFA ho však neskôr označila ako vlastný. "Lopta šla do bránky, takže som s tým v poriadku. Ak by som sa jej dotkol, tak by som isto reklamoval, že ma byť pripísaný mne," žartoval. Autor vyrovnávajúceho presného zásahu holandského družstva Stefan de Vrij vyzdvihol silu a bojovnosť súpera."Bol to boj. Turecký tím ukázal veľké srdce aj mnoho kvality. My sme to však zvládli a dosiahli zaslúžené víťazstvo," poznamenal. Kouč Ronald Koeman pochválil svojich zverencov za to, že do výkonov na ihrisku vložili srdce."Síce sme sa aj trápili, ale v konečnom dôsledku sme dosiahli veľký úspech," uviedol. Zaujímavosťou je, že kormidelník Oranjes ešte ako hráč zisk titul majstra Európy ešte v roku 1988, je to jediné zlato pre Holanďanov z vrcholných turnajov. A teraz má šancu na rovnaký úspech aj ako tréner.Kapitán tureckého družstva Hakan Calhanoglu po vypadnutí z Eura smutne zhodnotil: "Nemali sme dobrý vstup do druhého polčasu a pomaly naša hra upadala. Po druhom góle súpera sme to skúšali dlhými loptami, ale už sme nevyrovnali. Aj také veci sa stávajú. SMe však hrdí na to, ako ďaleko sme na tomto turnaji dokráčali."