Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Holandská nemocnica prijala pacienta s nízkym podozrením na ebolu. Predtým sa jej zamestnanci takmer nakazili hantavírusom
Dvanásť zamestnancov, ktorí ošetrovali pacienta s pozitívnym testom na hantavírus, skončilo v preventívnej karanténe pre procedurálne pochybenia pri odbere krvi a likvidácii moču. Univerzitná ...
22.5.2026 (SITA.sk) - Dvanásť zamestnancov, ktorí ošetrovali pacienta s pozitívnym testom na hantavírus, skončilo v preventívnej karanténe pre procedurálne pochybenia pri odbere krvi a likvidácii moču.
Univerzitná nemocnica Radboud vo východoholandskom meste Nijmegene v piatok oznámila, že prijala pacienta s „nízkym podozrením“ na nákazu vírusom ebola, pričom výsledky diagnostiky majú byť známe počas víkendu.
Pacient bol umiestnený do izolácie na špecializovanom oddelení na pozorovanie, testovanie a prípadnú liečbu, uviedla nemocnice bez ďalších podrobností o pacientovi či jeho nedávnych cestách.
Nemocnica Radboud sa dostala do pozornosti médií už začiatkom mája, keď dvanásť jej zamestnancov, ktorí ošetrovali pasažiera z výletnej lode MV Hondius s pozitívnym testom na hantavírus, skončilo v preventívnej karanténe. Dôvodom boli procedurálne pochybenia pri odbere krvi a likvidácii moču pacienta.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zvýšila hodnotenie rizika nákazy ebolou v Konžskej demokratickej republike na najvyššiu úroveň, keďže počet obetí nákazy neustále stúpa. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus označil situáciu za „hlboko znepokojujúcu“ a uviedol, že v krajine je takmer 750 podozrivých prípadov a 177 podozrivých úmrtí.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ebola-nahana-strach-pocet-obeti-sa-zvysuje/">Ebola naháňa strach, počet obetí sa zvyšuje
