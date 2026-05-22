 Ekonomika    Zdravie

22. mája 2026

Holandská nemocnica prijala pacienta s nízkym podozrením na ebolu. Predtým sa jej zamestnanci takmer nakazili hantavírusom


22.5.2026 (SITA.sk) - Dvanásť zamestnancov, ktorí ošetrovali pacienta s pozitívnym testom na hantavírus, skončilo v preventívnej karanténe pre procedurálne pochybenia pri odbere krvi a likvidácii moču.


Univerzitná nemocnica Radboud vo východoholandskom meste Nijmegene v piatok oznámila, že prijala pacienta s „nízkym podozrením“ na nákazu vírusom ebola, pričom výsledky diagnostiky majú byť známe počas víkendu.

Pacient bol umiestnený do izolácie na špecializovanom oddelení na pozorovanie, testovanie a prípadnú liečbu, uviedla nemocnice bez ďalších podrobností o pacientovi či jeho nedávnych cestách.

Nemocnica Radboud sa dostala do pozornosti médií už začiatkom mája, keď dvanásť jej zamestnancov, ktorí ošetrovali pasažiera z výletnej lode MV Hondius s pozitívnym testom na hantavírus, skončilo v preventívnej karanténe. Dôvodom boli procedurálne pochybenia pri odbere krvi a likvidácii moču pacienta.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zvýšila hodnotenie rizika nákazy ebolou v Konžskej demokratickej republike na najvyššiu úroveň, keďže počet obetí nákazy neustále stúpa. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus označil situáciu za „hlboko znepokojujúcu“ a uviedol, že v krajine je takmer 750 podozrivých prípadov a 177 podozrivých úmrtí.



Zdroj: SITA.sk

Top foto dňa (22. máj 2026): Venezuelský migranti, poslanci EP u prezidenta SR a cena Palm Dog

