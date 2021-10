Holandská vláda by mala konať rýchlejšie a plniť tak klimatické ciele, tvrdí správa nezávislého poradného orgánu

Holandská vláda musí urýchlene podniknúť ďalšie kroky na obmedzenie emisií skleníkových plynov . Vo štvrtok to uviedol nezávislý poradný orgán a upozornil, že klimatické ciele stanovené holandskou vládou sú v súčasnosti „v nedohľadne“.

28.10.2021 (Webnoviny.sk) -Správa týkajúca sa vládnej politiky bola zverejnená iba niekoľko dní pred začiatkom klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) , ktorá sa v škótskom Glasgowe začne 31. októbra.Mnohí vedci a aktivisti považujú túto konferenciu za poslednú príležitosť prijať záväzky v oblasti znižovania emisií uhlíka , ktoré by mohli udržať globálne otepľovanie v rámci zvládnuteľných limitov.„Povaha a rozsah klimatickej krízy si vyžadujú okamžité opatrenia. Klimatická kríza nie je niečo v budúcnosti. Už je v plnom prúde,“ uvádza sa v správe.Podľa inej správy, ktorú vypracovala holandská agentúra pre hodnotenie životného prostredia, emisie skleníkových plynov v Holandsku by sa v roku 2030 mali znížiť o 38 % až 48 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. To by znamenalo nesplnenie vládneho cieľa v podobe 49 %.Holandská pobočka Greenpeace uviedla, že pod neplnenie klimatických cieľov sa v krajine podpisuje hlavne pokračujúca prevádzka uhoľných elektrární, fungovanie veľkých letísk a množstvo dobytka na farmách.