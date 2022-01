Holandská vláda uvoľnila lockdown napriek tomu, že v krajine rastú počty nakazených

Protesty za uvoľnenie opatrení boli úspešné

Počet pacientov na JIS klesá

Opatrenia by mali platiť šesť týždňov

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Holandsko uvoľnilo lockdown a od stredy tak prvý raz v tomto roku umožnilo otvorenie barov, reštaurácií, múzeí, divadiel a ďalších verejných priestorov. Krok oznámil premiér Mark Rutte, pričom zároveň varoval, že to nebude bez rizika.„Dnes robíme veľký krok k otvoreniu Holandska, zatiaľ čo nám rastú počty infikovaných,“ upozornil Rutte v utorok.Oznámenie pritom neprinieslo pre zasiahnuté sektory pohostinstva a kultúry len dobré správy. Otváracie hodiny sú totiž obmedzené do 22:00 a profesionálne športové kluby môžu svoje štadióny zaplniť maximálne na tretinu kapacity.Uvoľnenie reštrikcií nasleduje po rozsiahlych protestoch z uplynulých týždňov, na ktorých sa podieľali majitelia prevádzok od Van Goghovho múzea až po miestne kaviarne, ktorí vláde vyčítali, že ich vynechala z predchádzajúceho uvoľňovania.Počet nákaz v krajine v dôsledku šírenia variantu omikron v uplynulých týždňoch rástol napriek lockdownu, ktorý bol prísnejší ako vo väčšine európskych krajín. Počet pacientov prijatých na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) však klesá.Národný úrad verejného zdravia informoval o náraste nových prípadov COVID-19 počas minulého týždňa o 51 % na viac ako 366-tisíc, no počty pacientov prijatých na JIS klesli o 34 %.Holandská vláda chce znížiť riziko šírenia koronavírusu v otvorených prevádzkach, kde sa stretávajú ľudia, opatreniami ako je používanie COVID pasov, dodržiavanie sociálnych odstupov a obmedzenie počtu návštevníkov.Nové opatrenia by mali platiť šesť týždňov, no podľa Rutteho vláda prehodnotí ich dopad po troch týždňoch.„Teraz je na nás všetkých, aby sme zabezpečili, že nebudeme musieť zase zatiahnuť brzdy,“ vyjadril sa a vyzval verejnosť, aby dodržiavala pravidlá.