Holandské firmy by na Slovensku investovali viac, keby bolo podnikateľské prostredie jednoduchšie a predvídateľnejšie

10.3.2023 (SITA.sk) - Znižovanie prekážok podnikania a expanzie, zlepšenie vzdelávania, ako aj miery participácie žien na trhu práce. To boli hlavné témy okrúhleho stola pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku.Rokovania zorganizovali Ministerstvo hospodárstva SR a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR. Zúčastnili sa na nich predstavitelia vrcholového manažmentu holandských nadnárodných spoločností. Ako informuje rezort hospodárstva, diskutovalo sa aj o ďalšej podpore a rozvoji holandských firiem na Slovensku.„Všetky spoločnosti zastúpené na okrúhlom stole sa zhodli na tom, že presvedčiť akcionárov z centrály, aby rozšírili operácie a ďalej investovali na Slovensku, by bolo oveľa jednoduchšie, keby sa právne a regulačné prostredie stalo jednoduchším a predvídateľnejším," zhrnulo závery ministerstvo.Slovenskí zamestnávatelia navrhli porovnať holandské a slovenské pracovné právo s cieľom zdieľať najlepšie postupy a ďalej zjednodušiť slovenský Zákonník práce. Rezort hospodárstva ponúkol holandským firmám, aby predložili odporúčania a návrhy regulačných zmien.Rokovalo sa aj o podpore a rozvoji slovenských talentov. Odhady hovoria, že za posledných 15 rokov odišlo zo Slovenska viac ako 300-tisíc mladých ľudí. Úrad pre výskum a inovácie na Slovensku, Ministerstvo hospodárstva SR, ako aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu sa dohodli, že sa budú spoločne s holandskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku snažiť prilákať túto skupinu ľudí späť domov.Aby sa znížil počet mladých ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska, konzorcium firiem navrhlo iniciovať Slovenský národný program rozvoja stážistov. Jeho absolventi budú mať po ukončení priame skúsenosti a okamžitý prístup k holandským spoločnostiam.Ďalšou témou bola podpora väčšej účasti žien na slovenskom pracovnom trhu. Navrhované verejno-súkromné partnerstvo by preto malo byť prioritne zamerané na podporu matiek a rodín, aby im bol umožnený vyvážený návrat do práce a cenovo dostupná a kvalitná starostlivosť o deti.Okrem toho účastníci okrúhleho stola podporili návrh aktívne rozvíjať možnosť pracovných zmlúv na čiastočný úväzok v rámci svojich organizácií a umožniť matkám s malými deťmi do 10 rokov odhlásiť sa z práce na zmeny bez negatívnych dôsledkov na ich kariéru alebo zmluvy.