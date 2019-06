Holandské železnice zaplatia odškodné za vojnové transporty do táborov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 26. júna (TASR) - Holandská štátna železničná spoločnosť NS v stredu oznámila, že vyplatí odškodné Židom, Rómom a Sintom, ktorých počas druhej svetovej vojny transportovala do táborov v Holandsku, odkiaľ ich poslali do nacistických vyhladzovacích táborov.Generálny riaditeľ NS Roger van Boxtel oznámil tento krok s tým, že sa bude týkať tisícov ľudí, ktorí prežili holokaust, a priamych príbuzných obetí. Spoločnosť to bude stáť desiatky miliónov eur, citovala tlačová agentúra AP z oznámenia.NS ďalej uviedla, že jej úloha pri transportoch Židov a ďalších menšín do táborov na príkaz nacistických okupantov počas druhej svetovej vojny je "".Spoločnosť sa za svoju rolu pri transportoch ospravedlnila v roku 2005. Vlani zriadila komisiu, ktorá skúmala, aký spôsob odškodnenia bude najlepší.