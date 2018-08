Holandskí kriminalisti identifikovali vraha školáka spred 20 rokov

Jos Brech Foto: Prtscr/Youtube Foto: Prtscr/Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Maastricht/Aachen 22. augusta (TASR) - Po viac ako dvoch desaťročiach sa holandským kriminalistom, zdá sa, podarilo identifikovať páchateľa vraždy 11-ročného Nickyho Verstappena, ktorý zmizol bez stopy 10. augusta 1998 zo stanového tábora v holandsko-nemeckom pohraničí a ktorého mŕtve telo sa ešte v ten istý večer našlo v obci Brunssun v holandskom správnom obvode Limburg.Kauzu sa napriek enormnému úsiliu kriminalistov odvtedy nedarilo rozlúsknuť a tak sa napokon holandskí vyšetrovatelia začiatkom tohto roka rozhodli pre posledný zúfalý pokus a vyzvali viac ako 21.000 mužov z pohraničia na dobrovoľný test DNA.Medzičasom z vraždy školáka dôvodne podozrivý Jos Brech síce patril k obyvateľom pohraničia, avšak napriek tomu sa testu ani po opakovaných výzvach nepodrobil. Už vlani na jeseň odcestoval do zahraničia a tak jeho absencia ešte z neho neurobila podozrivého. Stalo sa tak až po tom, čo sa prerušil jeho kontakt s príbuznými, ktorí v apríli ohlásili polícii, že je nezvestný, a predložili policajtom v rámci vyšetrovania aj viacero jeho osobných vecí. V júni porovnanie DNA ukázalo absolútnu zhodu so stopami na tele obete.Po Josovi Brechovi, ako ďalej potvrdili v stredu v Maastrichte, vyhlásili medzičasom celoeurópske pátranie. O mieste jeho pobytu niet informácií, avšak vyšetrovatelia vedia, že je to špecialista na pobyt pod holým nebom a osobitne v horách, odkiaľ pochádza aj posledná jeho stopa z Francúzska.Informácie prinieslo internetové vydanie denníka Bild.Hľadaný meria 180 centimetrov, má hnedé, vlnité vlasy a veľké uši. Holandská polícia očakáva pomoc verejnosti aj zo zahraničia na telefónnom čísle 0031 79 345 9876.