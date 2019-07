Holandsko chce na čele Medzinárodného menového fondu J. Dijsselbloema

Bývalý holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem. Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis

Brusel/Amsterdam 16. júla (TASR) - Nemecká vláda pozitívne vníma možnú nomináciu bývalého holandského ministra financií Jeroena Dijsselbloema na riaditeľa Medzinárodného menového fondu (MMF). Túto pozíciu donedávna zastávala Francúzska Christine Lagardová, ktorá by sa mala stať novou šéfkou Európskej centrálnej banky (ECB).Túto informáciu v utorok priniesol spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na nemecký ekonomický denník Handelsblatt.Ministri financií Európskej únie (EÚ) na svojom poslednom stretnutí v Bruseli dali najavo, že Únia by mala obsadiť pozíciu uvoľnenú po Lagardovej, ktorá 2. júla oznámila, že po nominácii na post prezidentky ECB "" odstúpi zo svojej funkcie v globálnej finančnej inštitúcii. Predstavenstvo MMF následne za dočasného riaditeľa tejto inštitúcie určilo amerického ekonóma Davida Liptona.DutchNews.nl pripomenul, že Dijsselbloemovo meno už zaznieva v európskych kruhoch ako možná náhrada za Lagardovú. Dijsselbloem si vybudoval dobrú povesť počas šéfovania Euroskupiny. Rokovaniam ministrov financií eurozóny šéfoval od roku 2013 do roku 2017 a bol v tejto funkcii aj počas prijímania nepopulárnych opatrení pre zmiernenie finančnej a dlhovej krízy v Grécku. Z tejto funkcie odstúpil po tom, ako jeho Labouristická strana utrpela debakel v parlamentných voľbách v roku 2017.Súčasný holandský minister financií Wopke Hoekstra minulý týždeň v piatok oficiálne podporil kandidatúru Dijsselbloema na najvyššiu pozíciu v MMF a podľa denníka Handelsblatt holandská diplomacia už v jeho prospech vedie kampaň v hlavných európskych metropolách.spravodajca TASR Jaromír Novak