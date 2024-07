Holandsko do konca leta dodá Ukrajine 14 tankov Leopard, ktoré kúpili spolu s Dánskom

25.7.2024 (SITA.sk) - Do konca leta by malo prísť na Ukrajinu 14 tankov Leopard 2A4, ktoré pre ukrajinské ozbrojené sily spoločne kúpili Holandsko a Dánsko. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie holandského rezortu obrany.Stroje kúpili Holandsko a Dánsko vlani. Sú to už použité tanky, ktoré renovovala nemecká spoločnosť Rheinmetall.Dvanásť tankov je už pripravených na dodanie a posledné dva ešte prechádzajú kontrolným testovaním. Dodať by ich mali všetky súčasne.