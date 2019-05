HOLANDSKO ODŠTARTOVALO VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Haag 23. mája - Otvorením volebných miestností v Holandsku a Spojenom kráľovstve sa vo štvrtok začali voľby do Európskeho parlamentu. Británia je v EP zastúpená 73 poslancami, holandskí voliči rozhodujú o 26 zástupcoch, uvádza sa v dokumente zverejnenom na webovej stránke EÚ.





Ostatné krajiny Únie budú o svojich zástupcoch v 751-člennom pléne hlasovať v piatok, sobotu a nedeľu, píše internetové vydanie britského denníka The Guardian a dodáva, že v nedeľu sa voľby konajú v 21 členských krajinách.Írski voliči pôjdu k volebným urnám v piatok a v Lotyšsku, na Malte a na Slovensku sa voľby do EP konajú v sobotu. Obyvatelia Česka môžu hlasovať počas dvoch dní - v piatok a v sobotu.Výsledky volieb nemôžu byť zverejnené, prv než sa zatvoria volebné miestnosti v poslednej krajine, ktorou je Taliansko. Európsky parlament podľa Guardianu očakáva, že prvé výsledky na základe tzv. exit-pollov by mohli byť známe v nedeľu okolo 23.15 h SELČ.Volebné miestnosti v Taliansku budú otvorené v nedeľu od 07.00 do 23.00 h SELČ.V Českej republike budú môcť občania voliť v piatok od 14.00 do 22.00 h SELČ a v sobotu od 08.00 do 14.00 h SELČ.V Česku, Írsku, na Malte a Slovensku nie je možné voliť zo zahraničia, uvádza na svojej webovej stránke televízia Euronews.Volebné miestnosti v Holandsku sa otvorili o 07.30 h SELČ. Briti budú môcť voliť od 08.00 do 23.00 h SELČ, uvádza na internete denník Daily Express.Británia uskutočnenie volieb s konečnou platnosťou potvrdila začiatkom mája. Spojené kráľovstvo malo podľa pôvodného scenára Európsku úniu opustiť 29. marca. Lídri 27 členských krajín Únie stanovili za nový dátum brexitu 31. október.Jednou z podmienok odkladu je zároveň to, že ak bude Británia do 23. mája, keď sa začnú eurovoľby, stále členom EÚ, bude sa musieť na tomto hlasovaní zúčastniť. Ak by v takomto prípade voľby neusporiadala, došlo by 1. júna automaticky k brexitu bez dohody.V prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ by mal počet kresiel v EP klesnúť z terajších 751 na 705.Európsky parlament je zákonodarná inštitúcia EÚ, do ktorej si svojich zástupcov každých päť rokov volia priamo občania. Parlament vo väčšine oblastí prijíma legislatívu spolu s Radou EÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov vlád členských krajín.