Holandsko predĺžilo tvrdý lockdown, zákaz vychádzania bude platiť aj počas volieb

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Holandský premiér Mark Rutte v pondelok predĺžil tvrdý lockdown v krajine do konca mesiaca. V posolstve smerom k pandémiou unaveným Holanďanom však poznamenal, že pomaličky „prichádza okamih, keď vakcína získa prevahu nad koronavírusom “.Rutte vyhlásil, že v platnosti naďalej zostane zákaz vychádzania medzi 21:00 a 4:30. Platiť to bude aj počas nadchádzajúcich parlamentných volieb, v ktorých sa bude usilovať o štvrté funkčné obdobie v pozícii predsedu vlády. Keďže volebné miestnosti budú otvorené do 21:00, na členov komisií i voličov sa bude vzťahovať výnimka.Holandská vláda taktiež vyzvala obyvateľov, aby sa do 15. apríla vyhýbali zahraničným cestám. Minister zdravotníctva Hugo de Jonge uviedol, že ak počet infekcií zostane stabilný alebo klesne, kabinet zváži za prísnych podmienok opätovné otvorenie vonkajších terás kaviarní a obchodných prevádzok od 31. marca.