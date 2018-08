Holandsko rieši podozrenia zo zneužívania detí u Jehovových svedkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 17. augusta (TASR) - Holandská prokuratúra začala oficiálne vyšetrovanie vo veci údajného sexuálneho zneužívania detí v komunite Jehovových svedkov. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.Holandský minister spravodlivosti Sander Dekker túto informáciu potvrdil vo štvrtok na žiadosť poslancov parlamentu a po tom, ako najmenej päť ľudí podalo formálnu sťažnosť v tejto veci. Dekker, ktorý reagoval na otázky poslancov, vo svojej písomnej odpovedi upozornil, že skúmaním sťažností sa zaoberajú špecializovaní úradníci v rôznych častiach krajiny.Poslanci naprieč celým politickým spektrom parlamentu v júli vyzvali vládne orgány na preverenie podozrení zo sexuálneho zneužívania detí v náboženskej komunite Jehovových svedkov. Tá má v Holandsku približne 30.000 členov.Komunita naznačila, že nebude brániť nezávislému vyšetrovaniu desiatok tvrdení o zneužívaní mladistvých v jej radoch. Spresnila, že boli prijaté opatrenia na ochranu detí a že obetí zneužívania je veľmi málo.Nadácia, ktorú založili obete sexuálneho zneužívania v rámci komunity, na druhej strane tvrdí, že registruje 276 možných prípadov sexuálneho zneužitia.Dekker v minulom roku uviedol, že Jehovovi svedkovia by si mali brať príklad z katolíckej cirkvi v Holandsku, ktorá otvorene rieši sťažnosti súvisiace so sexuálnym zneužívaním v jej radoch. Od zriadenia osobitnej telefonickej linky v roku 2010 bolo nahlásených celkovo 3712 prípadov sexuálneho zneužívania detí v rámci katolíckej cirkvi na území Holandska.