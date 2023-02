Holandsko vyhostí ruských diplomatov, existujú podozrenia zo špionáže

19.2.2023 (SITA.sk) - Holandsko bude musieť opustiť niekoľko ruských diplomatov. V sobotu to oznámila holandská vláda, podľa ktorej sa Moskva pokúša dostať do krajiny, kde sídli niekoľko významných medzinárodných inštitúcií vrátane Medzinárodného trestného súdu , špiónov.Oznámenie o vyhostení diplomatov je najnovším krokom v diplomatickom spore medzi Ruskom a Holandskom, ktorý sa začal krátko po tom, ako Moskva spustila inváziu na Ukrajinu.„Napriek početným pokusom Holandska nájsť riešenie sa Rusko naďalej snaží dostať spravodajských dôstojníkov do Holandska pod diplomatickým krytím. Nemôžeme to dovoliť a neurobíme to,“ vyjadril sa vo vyhlásení holandský minister zahraničia Wopke Hoekstra Zároveň poznamenal, že je dôležité ponechať otvorené veľvyslanectvá ako komunikačný kanál, „aj keď sú teraz vzťahy s Ruskom zložitejšie, ako kedykoľvek predtým“.Ruskí diplomati majú dva týždne na to, aby opustili krajinu. Od utorka tiež bude musieť byť zatvorený ruský obchodný úrad v Amsterdame. Holandská vláda tiež vyhlásila, že Rusko odmieta udeliť víza holandským diplomatom z konzulátu v Petrohrade a veľvyslanectve v Moskve. Od pondelka preto zatvárajú holandský konzulát v Petrohrade.