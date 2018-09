Holandsko vyhostilo dvoch Rusov za pokus preniknúť do laboratória

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ženeva 15. septembra (TASR) - Holandské orgány pred niekoľkými mesiacmi zadržali a vyhostili z krajiny dvoch predpokladaných ruských špiónov, ktorí sa údajne snažili hackersky preniknúť do švajčiarskeho laboratória vykonávajúceho testy chemických zbraní. Potvrdila to v piatok švajčiarska vláda, ktorá si predvolala ruského veľvyslanca, aby mu vyjadrila protest proti, informovala agentúra AP.Moskva tieto obvinenia rýchlo odmietla. Ide o najnovšie tvrdenia zo strany západných krajín o ruskej špionáži a inej rušivej činnosti. V tomto prípade bol údajným terčom švajčiarsky štátny ústav na ochranu obyvateľstva pred jadrovými, biologickými a chemickými hrozbami Labor Spiez, ktorý analyzoval vzorky z marcového otrávenia bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Anglicku.Potvrdenie Švajčiarska prišlo po tom, ako holandské noviny NRC Handelsblad a švajčiarsky denník Tages-Anzeiger priniesli správy, že dvoch Rusov-podozrivých agentov vojenskej spravodajskej služby GRU tento rok vypovedali z Holandska v dôsledku celoeurópskeho vyšetrovania.Tages-Anzeiger uviedol, že dvojicu mužov zatkli v Haagu počas jari, aj keď presnejšie miesto a čas nie sú jasné. Švajčiarska Spolková spravodajská služba detaily neposkytla, v piatok však oznámila, že v prípadespolupracuje s britskými a holandskými partnermi, pričom pomohla zabrániťŠvajčiarska generálna prokuratúra uviedla, že nazapletené do údajného hackerstva sa prišlo počas širšieho vyšetrovania obvinení z, začatého v marci 2017.Ruská štátna tlačová agentúra Tass citovala hovorcu ruského veľvyslanectva vo Švajčiarsku, ktorý označil správu z Holandska zapovedal hovorca Stanislav Smirnov.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov si podľa AP uťahoval z toho, ako dlho trvalo, kým sa takýto prípad dostal na verejnosť.povedal minister novinárom po schôdzke s nemeckým rezortným kolegom Heikom Maasom v Berlíne.Holandský premiér Mark Rutte ešte v marci oznámil, že jeho krajina vypovedala dvoch ruských agentov. Tento krok prišiel v čase vlny vyhosťovania ruských diplomatov zo západných krajín na protest proti otráveniu Skripaľovcov.Hovorca laboratória Spiez Andreas Bucher odmietol komentovať udalosti v Holandsku, uviedol však, že v ústave prijali preventívne opatrenia a nedošlo v ňom k úniku dát.povedal.Bucher sa tiež odmietol vyjadriť k tomu, či jeho laboratórium analyzovalo vzorky spojené s prípadom Skripaľovcov. Zdôraznil, že inštitút jedôvernosťou pri práci pre Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Tá sa podieľa na vyšetrovaní otrávenia v Anglicku a sídli v Haagu.