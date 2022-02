Holandsko začína v troch fázach uvoľňovať opatrenia, potrebný už nebude ani COVID pass či rúška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Holandská vláda v utorok oznámila postupné uvoľnenie v podstate všetkých zostávajúcich protipandemických opatrení do konca mesiaca, keďže miera nákazy aj tlak na zdravotníctvo sa v krajine znižuje. Minister zdravotníctva Ernst Kuipers informoval, že uvoľňovať budú v troch fázach.S okamžitou platnosťou vláda zrušila odporúčanie práce z domu a obmedzenie návštevníkov v domoch. Od piatka budú môcť bary, reštaurácie, kiná, divadlá a iné verejné miesta zostať otvorené do 1:00 a ich návštevníci nebudú musieť len sedieť a pri prechádzaní sa nebudú musieť nosiť rúška.O týždeň neskôr budú pre všetky verejné miesta platiť predpandemické otváracie hodiny a pre vstup do nich nebude potrebný COVID certifikát. Tiež už nebudú platiť povinnosti dodržiavania odstupov a nosenia rúšok s výnimkou verejnej dopravy a letísk.